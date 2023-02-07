初選案｜外交部駐港公署批美國國會機構及議員妄議香港法案審案

「47人初選案」正在開審，外交部駐港公署發言人稱，美國國會有關機構和議員發表涉港謬論，妄議特區法院審理案件，公然詆譭香港人權法治狀況，干預特區正常司法，對此表示強烈不滿和堅決反對。



發言人稱，2020年立法會候選人提名前，反中亂港份子組織初選，企圖奪取立法會控制權，意在使特區政府停擺，脅迫中央政府和特區政府。發言人指，這種手段嚴重干擾破壞香港基本法規定的民主選舉制度，也涉嫌觸犯《香港國安法》規定的顛覆國家政權罪。

發言人表示，任何人都沒有淩駕法律之上的特權，任何權利自由都不能突破國家安全的底線，批評個別國家政客抱持虛偽的雙重標準，一再干擾特區司法機關依法辦案，將政治操弄淩駕於法律之上。

發言人強調，法治是香港繁榮穩定的重要基石，「一國兩制」事業始終在法治軌道上運行。又指特區執法司法機構嚴格執法、公正司法，有力捍衛《憲法》和《基本法》確立的特區憲制秩序，為香港實現更好發展奠定堅實的法治基礎。

發言人重申，在香港從由亂到治走向由治及興的歷史大勢面前，西方政客借幹預司法禍亂香港的可恥圖謀注定不會得逞。任何外部干預都動搖不了香港的法治基礎和國際社會對香港法治的信心，動搖不了我們堅定維護「一國兩制」和國家安全的決心。