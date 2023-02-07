初選案｜國安法後初選繼續　33被告簽署聲明　表明不顧法律後果

民主派47人士涉組織或參與初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中16名不認罪被告的審訊今（7日）續，控方提及2020年3至6月期間，戴耀廷及區諾軒等人積極籌辦初選，戴又在報章等宣傳「攬炒」。惟至6月30日晚，《港區國安法》生效後，戴稱他作為法律學者，保證初選無違法，結果初選繼續進行，曾在蘋果大樓舉行選舉論壇，鄒家成等3名被告期間起草了一分名為「墨落無悔 」的聲明書，表明「不顧法律後果」仍要達到初選目的，並有37人簽署，包括本案33名被告。



初選如期在7月舉行初選，選出了31名代表，包括27名被告，戴曾說：「我相信每一個參選人，佢哋都會按番喺之前協調既時候既協議...係去作出參與或者唔參與官方選舉既決定。」



戴草擬回應稱保證初選合法

控方指，《港區國安法》在2020年6月30日晚上11時實施後，各被告當時所進行的初選計劃仍然繼續。戴於國安法生效翌日草擬了一份回應，指初選不會違反國安法第22及29條（即顛覆國家政權及勾結外國勢力罪），並特地就此向毛孟靜徵詢意見。

區諾軒指初選只是協調機制不違法

戴於2020年7月6日召開記者會，稱他作為法律學者，保證初選合法，區諾軒亦指初選只是協調機制，不會違法。民主動力則在Facebook發文，列出初選時間表、眾籌平台「GoGetFunding」或銀行轉帳細節，並招募義工。

曾國衞指初選違法後仍續辦選舉

時任政制及內地事務局長曾國衞卻在3天後指出，組織、計劃或參與初選，都可能違反國安法，惟眾發起人仍在初選前2日開記者會，交代選舉詳情。

初選前夕，香港民意研究所被警方搜查，眾發起人開會商討初選，並發文譴責警方行動導致初選最後的準備工作延誤。

部份獲保被告今早到庭情況。（詳看下圖)

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在蘋果大樓舉行選舉論壇

控方指，初選舉行前兩週，民主動力在將軍澳的蘋果大樓舉行舉行了多場選舉論壇，大部份參選人都有出席，當中更有人發表具顛覆性的言論。論壇由《蘋果日報》、《立場新聞》、《D100》及《城寨》舉辦，民主動力事後向《蘋果日報》支付30萬元製作費用。

趙家賢鍾錦麟是民主動力正副召集人

民主動力是初選的支援平台，負責招募義工、處理眾籌和準備物資等。控方指，民主動力在2002年註冊成政治組織，一直就香港事務向外國勢力尋求協助，並散佈針對香港政府的言論。有份發起初選的趙家賢和鍾錦麟，分別為民主動力召集人及副召集人；譚文豪和尹兆堅為委員會成員。上述4人早前已表明認罪。

民主動力的4名被告，4人均已表示會認罪。(詳看下圖)

網上平台為初選籌得340萬

眾籌方面，趙、鍾和律師關尚義（John J Clancey），均為民主動力銀行戶口簽署人；另透過網上平台「GoGetFunding」，替初選籌得約340萬元。款項先傳入民主動力的戶口，民主動力再支付初選開支。民主動力亦提供多項服務，包括「製作和宣傳服務」，並會向初選參選人開出發票，但不要求對方支付涉款。

位於將軍澳的蘋果大樓，曾被用以舉辦選舉論壇。（資料圖片）

聲明不顧法律後果達致初選目的

被告鄒家成，與認罪的梁晃維和張可森，一同起草了一分名為「墨落無悔 」的聲明書，控方指這是「關鍵文件」，內裡表明「不顧法律後果」仍要達到初選目的，其中兩個要項，包括若支持度跌出各區預計可得議席範圍，須表明停止選舉工程，聲明又強調，議會絕非抗爭終點，呼籲港人拒絕支持抗爭意志飄忽的參選人。控方並展示鄒在Facebook刊登的聲明書截圖，黃之鋒在犯人欄指向螢幕，望向鄒笑言：「嘩嘩嘩。」

33名被告有份簽署

這份聲明最終獲37人簽署，包括被通緝的張昆陽及羅冠聰，以及本案的33名被告，施德來、劉偉聰等均有簽署。公民黨及新民主同盟則代表黨內參選人，包括鄭達鴻、譚文豪和楊岳橋，亦有簽署聲明。除聲明外，所有參選人遞交提名表格時，需向民主動力交出1萬元按金，簽署文件聲明會支持「共同綱領」，即認同「五大訴求」及按初選計劃行事。

草擬「黑落無悔」聲明書的3名被告。(詳看下圖)

27被告在初選中出線

初選最終在7月11至12日舉行，251個票站中，有172個為區議員辦事處。戴、區及趙家賢其後宣布，共有59萬人以電子選票方式投票，以紙本方式投票的則有2萬人。74名參選人中，共有31人出線，包括27名被告。戴在其後的記者會中稱：「我相信每一個參選人佢哋都會按番喺之前協調既時候既協議...係去作出參與或者唔參與官方選舉既決定。」

楊雪盈李予信以Plan B補上

中聯辧於7月14日讉責初選違反國安法，但所有初選出線的參選人，繼續報名參選立法會，當中有9人被取消資格，包括不認罪的鄭達鴻和何桂藍。另有43人落敗，包括本案15名被告，當中楊雪盈、李予信等6人，以「Plan B」頂上，餘下9名落選被告（黃碧雲、劉偉聰等）則沒有參選立法會。

黃之鋒等抗爭派初選贏得12席

本土抗爭派陣營，包括黃之鋒、鄒家成等人，一共贏得12席。他們事後開記者會，堅決表明倘若香港尚未落實「五大訴求」，不論財政預算案內容為何，都會否決。

行政長官最終於2020年7月31日，宣布因應疫情嚴峻延後立法會選舉。控方指，如果港府沒有押後選舉，眾被告的串謀計劃將會被實施，嚴重影響香港穩定性及港人生活。

各被告最終於2021年1月6至7日被捕。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022