總結中東外訪行程　李家超滿意成果　未回應沙特阿美會否來港上市

特首李家超率團訪問中東最後一天，他今日（10日）總結行程時形容這次訪問是友誼之旅，代表團與當地各界接觸，開拓機遇及聯繫網絡，加強人心相通，並介紹香港優勢，告訴當地香港已重返舞台中心，全面開放及與內地全面通關。



他表示，滿意今次行程成果，一共簽署13份合作備忘錄及意向書，政府亦會展開後續跟進工作，例如金融管理局將組團外訪中東，相信日後會看到實際結果。



被問到沙特國營石油公司沙特阿美有否承諾來港上市，李家超說，沙特阿美是其中一個希望開拓合作空間的對象，今次外訪希望接觸所有人士，行程多元化及廣泛，又稱除了沙特阿美亦有三個主權基金，歡迎中東商界來港投資，形容會面坦誠，對方對香港有興趣，雙方積極交流。



至於是否需要修訂條例，才能吸引沙特阿美來港上市，李家超說當然非常歡迎對方來港上市，或加深投資的深度和廣度，又指會不斷推動修改交易所的規例。

李家超提到，在科技方面，除了成功的香港公司會繼續在中東作出貢獻，亦希望邀請沙特企業來港發展。他說，沙特商會將在香港設立辦事處，政府位於迪拜的經貿辦亦會深化與當地的關係，擴大和鞏固聯繫網絡。他稱代表團與多個主權基金會面，對方管理的資產達到2萬億美元。

被問到下次出訪的國家或地區，李家超說香港對外全面開放建立貿易夥伴關係，當中東盟作為香港鄰居，以及有龐大的貿易合作，是十分重要的貿易夥伴，希望能夠增進關係，並爭取東盟支持進入RCEP。

撤口罩令時間表？李家超：有計劃取消 流感高峰後或考慮

對於中東之旅毋須佩戴口罩，本港會否有撤銷口罩令的時間表，李家超指，不同地方應對疫情有不同階段，由於香港有冬季流感高峰期，再加上全面開放後人流增加，要確保疫情風可控。他稱，政府有目標取消口罩令，但需要聽專家和醫衞局的意見，專家提出不同考慮和時間，但原則清晰，在流感高峰期過後會積極考慮取消口罩令。