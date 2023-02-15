工聯會籲跨部門規劃人力資源　葛珮帆倡培養本地人才：將軍要有兵

立法會今早（15日）舉行第7次前廳交流會，會上多位議員關注本地勞工供求情況。工聯會會長吳秋北認為人力規劃工作及人才培養須跨部門進行，直言並非只靠「高端人才通行證計劃」便能解決本人勞工問題。民建聯葛珮帆指，政府目前的推廣政策主要針對大型企業，期望政府可同樣帶領本地中小企發展。她又指，「有將軍都需要有兵」，本地各行人才短缺，或成未來發展的最大樽頸位。



黃國：應先提高本地就業質素

吳秋北在會後表示，現時人力資源規劃的工作主要由勞工及福利局負責，但招募人手涉及教育及科技等各方面的範疇，他認為當局須要跨部門推行本地人才培養規劃，形容更有「前瞻性」、「全局性」。同為工聯會的黃國認為，政府需先就本地就業質素及措施作出改善，才應進一步討論如何吸納更多外來人才。

葛珮帆：中東合作別忘中小企機遇

葛珮帆促請政府加大對推廣本地中小企的力度。她又指，中東市場有很大的發展機會，未來的採購、商品等都會與港合作，認為本地中小企在此也有發展機會。她又留意到香港建築、航空等行業都欠缺人才，寄語政府除招攬人才外，本地人才培養亦同樣重要：「將軍都需要兵」。

中東之行成員之一的選委界尚海龍，以一身中東特色服飾出席今日的前廳交流會，除回顧出訪成果外，亦提醒政府要協助經「高才通」來港的人才找到定位及就業，寄語港企要擺出「歡迎他們的姿態」。