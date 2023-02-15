丘應樺透露將與沙特商討促進投資　高才通逾萬申請三分二來自內地

商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局局長許正宇及勞工及福利局局長孫玉菡等官員，出席今早（15日）的立法會前廳交流會。丘應樺分享了政府中東之行的成果，他指港府在是次外訪中，除了已簽訂數十份合作備忘錄外，亦將與沙特阿拉伯展開「促進及保障投資協定」的討論。



「高端人才通行證計劃」推出至今近7個星期，孫玉菡指當局收到逾萬份申請，當中三分二申請者來自內地，當局已處理了8,000多宗申請，並已批出其中7,000多宗申請。



中東之行留意當地三大發展趨勢

丘應樺表示，政府與中東商界簽訂數十份合作備忘錄，另外將與沙地阿拉伯展開「促進及保障投資協定」討論。他又指，政府已邀請了不同的中東機構來港了解大灣區的發展機遇，各議員對此表示歡迎，認為有助推動與中東的合作。許正宇指，是次出行留意到當地三大發展趨勢，分別為多元化、去碳化及數碼化，他認為香港可以按上述趨勢持續推進兩地合作。

孫玉菡則詳細說明了「高端人才通行證計劃」的實行情況。他指目前收到逾萬份申請，已批出約7,000宗申請，當中，有3分2人現居在內地，其餘現居於海外，年薪達250萬元的高薪申請者佔六分一、畢業於百強大學並擁有至少3年工作經驗的申請者佔半、畢業於百強大學但無工作經驗的申請者佔三分之一。整體來說，30歲以下的申請居多，佔總人數一半，而有97%申請者為50歲以下。

輸入外勞會先研究該工種是否真的缺人

本地勞工供應緊張，有商界人士建議政府考慮輸入外勞，惟勞工界則擔心或會削弱本地市民就業機會，孫玉菡表示當局會「實事求是」、「求同存異」處理相關事宜，他表示知道商界特別針對部份項目要求輸入外勞，當局會審慎研究該行業是否真的出現勞動力短缺的情況，又指會加強優化本地勞工福利。