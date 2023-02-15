帳委會促正視駕駛路試輪候太久 倡「持續進修基金」加國安指引

立法會政府帳目委員會今日（15日）召開記者會，簡介報告書中「簽發駕駛執照服務」及「持續進修基金」公開聆訊的結論及建議。帳委會關注駕駛筆試試題資料庫久未更新及路試輪候時間過長，進修課程的宣傳方式與基本目的不相符，及科技運用不足等，帳委會亦就以上問題提出建議，如檢視路試安排，及「持續進修基金」加維護國安指引和規定等。



未簡化考牌主任的報到值勤安排

帳委會副主席謝偉銓表示，交通意外的主要原因涉及駕駛者質素，故此考牌制度十分重要。他指，運輸署在2000年8月至2020年9月期間，未有更新筆試試題庫，有不少考生不熟悉新推出的駕駛條例，帳委會促請運輸署制定機制，定期及適時更新試題庫，以確保考生可以全面掌握道路安全的法例。

另外，在路試方面，審計署報告中指出，在2015年至2021年期間，各駕駛考試中心的私家車和電單車路試的輪候時間增幅由30%至284%不等，而使用率不超過80%的駕駛考試中心數目則由2015年的5個增加至2019年的7個。帳委會對此情況深表關注，並認為不可接受。與此同時，運輸署雖然曾在2019年檢視考牌主任的報到值勤安排，但卻沒有簡化相關流程，利用所節省的時間舉行更多路試，以解決迫切的路試需求，帳委會對此表示失望。

帳委會強烈促請運輸署制訂多項措施，解決路試輪候時間過長的問題，同時要求運輸署再次檢視考牌主任的報到安排，並向帳委會匯報結果。

容海恩關注培訓機構以移民鋪路作招徠

至於有關「持續進修基金」方面，帳委會成員容海恩表示十分關注培訓機構的廣告。她指部份培訓機構在宣傳時以移民鋪路作招徠，她認為此舉與基金成立的目的並不相符，她建議勞福局提供廣告準則及建議勞福局和職學處加強查核並採取適當的規管行動，並在基金的條款及條件中加入與維護國家安全相關的指引及規定。

另外，容海恩表示發還款項申請主要以紙本方式提交，去年度僅有6%申請使用網上方式提交申請。她建議勞福局探討開發中央系統，以分享學生資料、課程時間表等資料，務求加強監察職學處和評審局的工作，並在管理基金時達到協作效益。