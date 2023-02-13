帳委會審安達臣道天橋超支｜何永賢：承建商表現欠佳影響中標機會

立法會帳目委員會今日（13日）繼續審計署揭發安達臣道天橋工程超支10億元，進行公開聆訊。多位議員關注承建商的工作及職安健表現，會否計入投標結果中。房屋局局長何永賢表示，發展局的工務工程部門，或房屋局轄下房屋署，均會將承建商表現納入考慮範圍。



土木工程拓展署署長方學誠續指，承建商工作表現會在季度或六星期表現報告中反映，會影響他們承接政府工程機會。



工聯會陸頌雄注意到承建商於工程期間，曾發生3宗山泥傾瀉事故，當中2宗發生於2013年5月，而另一宗於2015年5月發生，他指三次山泥傾瀉的原因相若，均涉及臨時排水系統的處理能力不足，質問當中是否涉及「不可逆轉的原因」？及當局會否將勞工安全及職安等要求納入工程合約中，若上述要求未能達標，會否影響承建商下次投標結果？

方學誠解釋指，雖然三次山泥傾瀉均涉及臨時排水系統處理能力不足所致，但造成處理能力不足的原因不一。他指，除工地人員會加強巡查工地，當局會借助科技進行檢查工作，他舉例指當局將於今年4月至明年3月進行先導研究計劃，利用雷射和超聲波等智慧監察系統，監察其中三個水井出水情況，確保水井沒有障礙物阻塞，若成效顯著，或考慮將其推展至全港水井使用。

何永賢則表示，安全是合約考慮的因素之一，會將承建商表現計算入往後的投標過程中，直言表現好與壞，會影響承建商之後中標機會。

另外，民建聯黃俊碩指2019年1月至2021年12月的3 年期間，涉及行人天橋升降機服務暫停個案共有183宗，升降機服務暫停時間介乎6分鐘至242小時，平均為10 小時，他詢問當局有否就維修時間定下指標。

機電工程署署長彭耀雄表示，當局十分重視升降機的安全及可靠性，直言升降機對安泰邨及安達邨十分重要，不過他指有67%個案在平均3小時內可完成維修，他認為3小時屬合理時間。

方學誠指，新工程合約主要理念是協作承建商做好工程，不過他強調，如果承建商表現不佳，當局有機制介入或懲處。