批出鄰近濕地公園土地建私校　教育局：提供內地課程

教育局今日（16日）公布，耀中耀華教育網絡有限公司獲選，在天水圍一幅鄰近濕地公園的新土地，成立一所提供內地課程的非牟利私立學校。



該所學校預計最快於二○二六／二七學年開始營運，由該學年起逐步提供共約900個內地課程中小學學額。有關團體最終會提供12年小學和中學班級的內地課程，主要取錄非本地學生。



教育局發言人指，隨着粵港澳大灣區的蓬勃發展，本港銳意促進大灣區內人才互動並增強發展動能，預期在香港的內地家庭對內地課程學額的需求會日趨殷切，成立開辦內地課程的學校可適時回應需要。

發言人表示，教育局透過校舍分配委員會的公開和公平競逐機制分配有關土地。該局在2021年7月邀請團體表達意向，共收到8份申請。由非官方人士和政府人員組成的校舍分配委員會負責審議申請，仔細考慮了一籃子因素，包括團體營辦內地課程的經驗和能力，是否有良好的管治架構、妥善的管理制度和穩健的財政基礎，及其辦學計劃書的質素。

現時本港有超過50間國際學校提供不同的非本地課程，讓因工作或投資來港居住人士的子女可在港修讀，並在返回原居地後繼續在當地學校升學。當局強調這些學校對吸引和挽留外地人才及外來投資發揮重要作用。

教育局於前年年中公布，邀請團體就位於天水圍濕地公園新土地，成立一所提供內地課程的非牟利私立學校表達意向，予因工作或投資來港居住人士子女修讀。該地段佔地約8,608平方米，成功申請的團體一般可獲象徵式地價批撥土地。當局亦可考慮提供免息貸款，以供在全新土地興建校舍，惟貸款須獲立法會財委會審批。