洪雯倡特首政策組引入更多非公務員　研究可傾向經濟及國際形勢

特首李家超正在籌組特首政策組，功能類似以前的中央政策組，並已委任前立法會議員黃元山為組長。



曾擔任中央政策組高級研究主任的立法會議員洪雯，在電台節目中提出建議，認為往後的研究主題可較偏向經濟發展及國際形勢，又建議引入更多政府以外的人才，並加強與本地、內地和國際智庫合作。



立法會議員洪雯。（資料圖片）

洪雯接受港台節目訪問時說，特首政策組應該要做好幾方面工作，分別是評估國際形勢、國家發展趨勢、香港政策研究，以及把握香港的社會情況與民意。要做到這幾點，她認為要政府以外的人才加入，以帶來新思維。

對於特首政策組的工作重點，洪雯認為研究比重可以調整，社情民意比重可適度減少，並應偏向研究經濟發展。此外，國際形勢日益複雜，亦建議做更多研究。

倡與智庫建立合作關係 要處理好與政策局關係

香港過去沒有長期培養本地智庫和人才，洪雯建議特首政策組增添吸收政策議的功能，與本地、內地和國際智庫建立長期穩定的合作關係。

洪雯特別提出，特首政策組最關鍵的一點是與各政策局處理好關係，指以前的中央政策組將建議上交特首，再由特首轉交政策局，令政策局覺得是政策組透過特首向下施壓，造成關係緊張。此外，她亦指非公務員和公務員之間有文化隔閡，如何疏理關係需要留意。