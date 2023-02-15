政府成立特首顧問團 黃元山棄議席掌特首政策組薪酬升1.8倍

政府將成立「特首顧問團」，作為高層次諮詢組織，就香港策略性發展為特首提供意見，把握國家和全球發展機遇。顧問團由特首擔任主席，3位司長、特首辦主任和特首政策組組長都會參與。



顧問團成員將集合主要界別翹楚，向特首提供意見，而去年底成立的特首政策組將為顧問團提供研究及秘書處支援。該組亦會設政策研究專責小組，部分項目可能外判，目標維持每年約3,000萬預算開支。



政府昨日（14日）向立法會提交特首政策組的詳細方案，政策組編制共有47人，將保留上屆政府創新辦8個首長級人員職位，但增加彈性，容許委任公務員或政府以外的人員，出任崗位。每年薪酬支出約6100萬元，當局強調政策組跟上屆政府的創新辦編制一樣。

除了組長，亦會設立3名副組長，負責研究政策、統籌《施政報告》擬備工作、為「特首顧問團」提供秘書處支援、評估和監察民意等。

黃元山棄議席出掌政策組 薪金升1.8倍

根據政府文件，政策編制包括8個首長級職位，分別為組長、三名副組長及四名助理組長，每年平均薪酬開支合共3,000萬。組長職級相等於首長級薪級第8點，意味去年底辭去立法會議員席位，出任特首政策組組長的黃元山，薪酬由任立法會議員時每月10.5萬元，增至每月30.2萬元，有1.8倍升幅。