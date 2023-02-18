參觀中大醫院　葛珮帆指值得支持　梁熙冀醫管局主導醫療服務協議

中文大學醫院在2015年向政府貸款40億元，但新冠疫情影響醫院收入，若照原來還款計劃無法營運，早前政府向立法會建議順延還款期5年。



中大醫院今日（18日）邀請多名立法會議員到場參觀，了解醫院運作。民建聯立法會議員葛珮帆認為，該醫院提供優質服務值得支持。



非牟利教學醫院 疫情下接收新冠病人

中大醫院在2021年9月開業，分階段推出服務，目前提供215張床位，以及急症和專科門診等。醫院開幕時正值新冠肺炎爆發，更經歷去年第五波疫情，期間接收了471名公立醫院轉介的新冠病人，然而疫情亦令醫院失去預算。

葛珮帆指中大醫院是中大全資擁有的非牟利私營教學醫院，所有盈餘只可投放於中大醫院及中大醫學院使用。醫院的目標是平衡公私營醫療差異，為中產市民提供可負擔、具透明度、定價收費模式的優質醫療服務，正是香港所需，值得支持。

不過她亦指，延遲還款安排有一定爭議，會在立法會繼續商討。

根據政府的建議，希望容許院方順延5年還款，並可提供15年公共醫療代替利息。

中大醫院自2015年起分批獲政府借貸共40.33億元興建，醫院於2021年落成，同年9月開始營運。（夏家朗攝）

公共醫療服務價格 應按醫管局成本計算

民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙表示，參觀期間提出，政府和醫管局在採購中大醫院服務抵償利息時有主導權，即政府及醫管局提出服務需求，而價錢亦應以醫管局的服務成本計算。同時醫管局亦應主導轉介權，中大醫院不能拒絕收症。

梁熙亦期望政府派員加入中大醫院董事局，以監察運作。