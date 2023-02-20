融入大灣區｜陳國基：今實施往來港澳人才簽注 便利人才來港

正在廣州的政務司司長陳國基表示，國家今日(20日）開始在大灣區城市試點實施往來港澳人才簽注政策，認為新措施便利內地人才南下香港，為打通大灣區的人流注入新動力。



他又強調，香港已經踏上全面復常的康莊大道，既重返世界舞台中心，更由本月初開始與內地全面通關，特區政府官員會全面把握機會，積極出訪內地和海外，加強推廣香港獨特優勢，吸引多元人才和策略企業來港。



到廣州出席「第一屆粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會」的陳國基，在開幕儀式致辭時說，隨著新冠疫情進入新階段，世界各地採取不同的措施招攬人才，香港作為成熟的經濟體之一，也不例外，以更好對接國家「十四五」規劃、大灣區建設等重大戰略，把握當中的機遇。

陳國基說，特區政府各項措施推出以來，反應熱烈，當中「高端人才通行證計劃」至今收到超過1萬份申請，已處理申請8千多份，九成多獲批。他說，有信心更多來自全球各地的優秀人才會落戶香港，期待他們來港之後，放遠目光，抓緊大灣區的龐大發展機遇。

大灣區城市試點實施往來港澳人才簽注

他又說，今天開始，國家在大灣區城市試點實施往來港澳人才簽注政策，認為新措施將便利大灣區內地人才南下到來香港，進行科研、文教、衞健、法律等各方面的交流訪問，為打通大灣區的人流注入新動力。特區政府期望在這個基礎上，進一步探討推進大灣區的人才互聯互通，促進人才服務高質量發展。

內地出入境管理局本月9日宣布，由今日起，在粵港澳大灣區內地城市試點，實施「往來港澳人才簽注」政策，符合資格的六類人才，包括傑出、科研、文教、衞健、法律及其他人才，可申請有效期五年、三年或一年的人才簽注。申請成功者可在簽注有效期內，多次往來香港，每次逗留不超過30日，遠高於目前商務簽注的七日逗留期限。

傑出人才，即對大灣區建設發展作出重大突出貢獻或者灣區急需的頂尖人才；



科研人才，即大灣區科研機構副高級以上職稱人員；



文教人才，即大灣區高等院校副高級以上職稱人員；



衛健人才，即大灣區副高級職稱以上衛生健康專業技術人才及衛生研究人才；



法律人才，即參與在香港、澳門法律仲裁程序的內地仲裁員，處理內地與香港、內地與澳門投資爭端的內地調解員等；



其他人才，即大灣區人才、科技主管部門認定的高層次管理和專業技術人員。



往來港澳人才簽注式樣。（中華人民共和國出入境管理局）

陳國基強調，香港作為國際人才樞紐，一定會全力發揮自身優勢，吸引全球各地的優秀人才落戶香港，同時與大灣區各兄弟城市通力合作，建設大灣區高水平人才高地，為國家高質量發展作出更大的貢獻。