李家超：期望北部都會區建世界級建設 梁振英：積極投入大灣區

行政長官李家超今早（20日）透過視像在工程科學院「國際灣區高峰論壇」上指，緊連深圳的北部都會區，將提供現時本港總面積約三分一土地，期望能建立集合大灣區和國際人才的平台，創造世界級建設，長遠提升本港競爭力和可持續發展，包括運用組裝合成等方式提升生產力。



李家超又提到，「十四五」規劃下，香港要打造成為國際創新科技中心，與大灣區城市有協作空間。他表示，建設北部都會區既為本港提供創科土地，亦可匯聚本地、大灣區及海外人才。

他強調，香港有世界級基建及城市規劃，支持社會和經濟發展，提升本港的競爭力，亦可增強生產力及可持續性，當局應用組裝合成法技術建屋，同時加強物流供應鏈，期望有助大灣區的產業發展。

他又指，「一國兩制」為香港提供優勢，聯通世界。粵港澳大灣區總人口合計達8600多萬，地區的生產總值達1.9萬億美元，粵港澳大灣區發展是國家主席習近平提出的重要戰略，期望透過推動彼此合作，有助區內經濟發展。

梁振英：積極投入大灣區發展「集中力量辦大事」

全國政協副主席、前行政長官梁振英在論壇上表示，大灣區規模龐大，9個廣東省城市的總人口是香港的10倍，相關生產總值是香港4.4倍，香港作為小經濟體，需要建立有效策略，與大灣區合作。

梁振英指出，大灣區合作發展需要有策略亦要有優次，香港是國家與世界的超級聯繫人，要積極投入大灣區發展，「集中力量辦大事」，包括提升技能，做好網絡建設。 他今日會啟程到廣州南沙考察，認為香港和廣東之間仍有很多對方不知道的事情，鼓勵大家該坐言起行，盡快返內地了解更多。