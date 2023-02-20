5天工作周｜楊何蓓茵：無意為公務員全面實施訂死線

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，目前有約13.72萬名公務員，按5天工作周模式工作，較兩年前多約4600人，增幅約4%；暫時未能過渡至5天工作的公務員，有約3萬人。但她表明，暫時無意訂下全面落實5天工作的死線。



立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早（20日）早上舉行會議，討論政府實施5天工作周進展。楊何蓓茵說，5天工作是家庭友善安排，但政府必須要善用公帑，不影響部門工作效率、不會增加納稅人負擔，同時要謹守4項原則，包括不涉及額外人手資源、不減少員工原本的工時、不削減緊急服務，及周末維持必須的櫃檯服務。

議員要求訂全面落實5天工作期限

民建聯立法會議員顏汶羽提出，當局推行5天工作周長達17年，至今未能全面落實，反問政府未能發起帶頭作用，商界又如何跟從。

勞工界周小松質疑，部份公務員未能受惠於5天工作安排，衍生同工不同酬問題，批評當局思維僵化和「躺平」。

楊何蓓茵回應指，暫時無意訂下全面落實5天工作的死線，又指一旦不惜代價放寬原則，納稅人將要付出更多。她又指，同時會有部份崗位出現更份重疊問題，即是有兩名公務員同時處理一個人的工作量，形容這非負責任做法。

楊何蓓茵：懲教署曾試行 惟終叫停

她也不同意公務員有同工不同酬問題，指無論是否5天工作，同一崗位的公務員工時都一樣。 楊何蓓茵以懲教署為例，指部門曾試行5天工作，但後來職方因工時變長，體力和精神上未能應付，因此要求管方暫停計劃。

她強調，部分部門的編更安排較複雜，為確保公平，未必可以落實5天工作，但會繼續積極探討可行性。