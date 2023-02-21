兩會｜港區政協、人大深圳通報會 梁志祥：今年兩會續閉環

新一屆港區政協及全國人大代表今日（21日）先後到深圳紫荊山莊出席通報會，為下月在北京舉行的全國兩會作準備。連任的港區政協梁志祥指，今日主要簡介今年政協開會安排，和過去兩年一樣採用閉環方式，會期大約7天半。



據了解，他們下午聽取有關學習中共二十大精神，完善「一國兩制」，做好港澳工作的報告，由中共中央政策研究室原副主任施芝鴻主講。



全國兩會下月在北京舉行，新一屆港區全國政協委員今早到深圳出席通報會，人大代表則於中午出發。據了解，早上的環節，由全國政協副秘書長鄒加怡通報有關全國政協2022年的工作及十四屆一次會議籌備情况。另外，全國政協十四屆一次會議秘書處提案组長陳因，通報十三屆全國政協的提案工作情况。

梁志祥：無提香港問題 談履職盡責

全國政協委員梁志祥出席早上環節後說，會議並無提到香港，但有提及政協委員要履職盡責，特別提到港澳委員要幫助國家發展等，在愛國者治港下，要說好國家故事和聯通世界。他又說，今年全國政協會議為期7日半。屆時維持閉環管理，但未知是否要接受核酸檢測。

管浩鳴：要在香港大問題上主動發聲

連任的政協中午陸續返港，新任政協下午繼續參與學習活動。首次出任政協委員的管浩鳴指，會上提及履識要求和提案安排，包括要提案適切，調研清楚，及要愛國愛港和在香港大問題上主動發聲。他表示，計劃兩會期間，提出加強本港與大灣區合作，解決本港安老等問題。

馬逢國：兩會一般不談香港問題

另一方面，新一屆港區全國人大代表中午出發到深圳，人大代表馬逢國表示，每年兩會前人大常委會辦公廳均會聚集人大代表做準備，指除非香港發生特別事件，否則兩會屬全國性會議，一般不會談及香港問題。

被問及會否談及《基本法》23條或國家安全議題，馬逢國則指，不排除在分組會議就政府工作報告發表看法，但有待預備會議舉行後了解議程安排。他認為，《基本法》已清楚列明，特區要就23條自行立法，但要交特區政府在合適時候提出，他自己相信任何時候都合適。

至於他會否接任全國人大常委，馬逢國說無辦法回應，強調這並非個人意欲，自己無尋求，亦無人向他提及，相信有關方面會有整體考慮。

陳勇：適值換屆 新代表冀做好準備

另一名港區人大代表陳勇說，今年正值換屆有不少新代表，希望為兩會有更好準備。他認為，《基本法》23條立法屬憲制責任，很多市民曾反映，如果香港回歸後一早立法，很多人禍不會發生，他相信如果今年至明年編入立法議程，都是適當時間完成立法工作。