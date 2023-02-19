兩會｜民建聯提21項建議與提案 李慧琼：今年會議非常重要！

全國人大及政協會議下月初在北京召開，民建聯擬提出21項建議和提案。黨主席李琼形容今年的兩會非常重要，因為是二十大召開後首次、也是國家邁向新階段及香港由治及興後的首個兩會。



再被問及是否會接替譚耀宗出任人大常委時，黨主席李慧琼強調，常委是很重要的位置，相信中央會作綜合考慮。



至於《基本法》23條立，她指特首已有回應，她知道政府已就立法做了大量工作，但她強調必須要做好妥善準備，再提交立法會審議。至於今年是否立法時機，她則稱沒有補充。



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民建聯分別有7位成員當選港區全國人大代表，及9位成員出任全國政協委員。李慧琼指，大家皆明白今次兩會的重要性，因此民建聯分別提出21項建議和提案，並呼籲各界若有提議，可盡快聯絡該黨，以完善建議和提案。

李慧琼指，更好融入國家發展大局是提案和建議的重要主題，尤其香港與內地已通關，香港要發揮所長，為國家發展作出貢獻，建議涵蓋行業資格認可，如會計及其他專業資格，及加強兩地技術人員培訓。

她又指，香港作為金融中心，提升金融業，加強內地與香港的股票、保險互聯互通、促進漁農業及電商發展也是關注要點。另外，加強港人認識國情也是重要議題。

本身是會計師的李慧琼期望內地放寬本地會計業到內地執業的門檻。她解釋，基於稅法不同，有內地執業資格的香港會計師不多，建議參照本港律師大灣區執業安排，讓本地會計師通過一個試即可於大灣區執業；及加強年青會計師交流和合作。她又指，香港要融入國家發展大局，須讓兩地稅制銜接。

倡設跨境幫教服務 助在內地犯輕罪港籍未成年人

另外，該黨建議在香港設立跨境幫教服務基地。民建聯指，國家《刑事訴訟法》為涉罪未成年人設有一項特別法律制度，就是附條件不起訴，即對可能判處一年有期徒刑以下的犯罪，符合起訴條件，但有悔罪表現的，人民檢察院可以作出附條件不起訴決定。政協委員呂堅解釋，在內地犯罪的未成年人士，若符合條件不被起訴，需於考察期內接受內地檢察院的監督考察，但港籍未成年犯人應如何處理，成為一個難題，因此建議由非政府機構在香港提供幫教服務，協助在內地犯較輕微罪行的港籍未成年人重投社會。