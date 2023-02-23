首訪廣東｜李家超：黃坤明支持香港發展 4月率立會訪大灣區

行政長官李家超在廣州見記者，指與廣東省委書記黃坤明會面時，對方表明支持香港發展，又稱對方表示香港可提出不同項目，尋求最佳發展方案、協同效應，以產生更大經濟利益更大。他又稱下周會訪問澳門，並預計四月會率領立法會訪問團訪問大灣區城市。



今次是李家超上任後，首度率團出訪大灣區城市。他下午在廣州見記者時稱此行有三個第一次，是他上任和通關後首次訪廣東，也是首次與廣東省委書記黃坤明會面。李家超稱與黃坤明等會晤時，雙方同意兩地的合作空間是無限，並同意須確保人才流動、人員培訓和教育，也有談及科技和創新的應用，及金融發展如何協助不同企業。

重點討論大灣區高質量發展

李家超指雙方的重點討論是大灣區高質量發展，又稱在會上向廣東省領導說明本港已成立融入國家發展大局督導組，並由他任組長、三司長作副組長作領導統籌，期望積極主動推動大灣區建設。他形容會面氣氛愉快和積極。

結束廣州行程後，李家超會轉到深圳，他形容兩地唇齒相依，昨日在香港舉行深港合作會議，簽署三份意向書，在十多方面的合作有共識。他稱，期望末來可走帶領司局長們遍所有大灣區城市，下周訪澳門。他強調希望積極投入大灣區建設。

李家超在開場白中則感謝廣東省對香港的支持，尤其是第五波疫情時的支援，不單確保本港的食物供應、當本港醫療系統承受力超負苛時，廣東省又派醫療團隊及提供物資支援。

他又指今早特意乘高鐵到廣州，體驗一小時生活圈的便捷。而他甫抵達廣州後，即在社交網站發出題為「抵達廣州了」帖文，指香港與廣東省及深圳市唇齒相依，他一直期待在粵港通關後，立即到訪廣東及大灣區內地城市。疫情期間，他深深感受到和廣東省及深圳市血濃於水、密不可分的關係。

他續稱，有賴中央政府、廣東省和深圳市政府一直全力支持，與香港一起全力抗擊疫情，在特區抗疫復常路上發揮了關鍵作用，充分反映廣東省及深圳市人民與香港同胞密不可分的真摯感情！

李家超續指，國家主席習近平去年 7 月 1 日親臨香港並發表重要講話，指出香港要發揮「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚顯著優勢，不斷增強發展動能，抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略。他也一直勉勵其團隊，要更積極在項目籌劃過程中主動參與，與廣東省、深圳市和各灣區城市包括澳門連成一線，強強聯手，同為國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設等作出更大貢獻。

隨團的還包括政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺，及教育局局長蔡若蓮。