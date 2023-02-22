晤深圳市長覃偉中｜ 李家超：歡迎繼續在港發行離岸人民幣債券

行政長官李家超今日（22日）與訪港的深圳市市長覃偉中會面，就深化港深合作交換意見。李家超表示，歡迎深圳市政府和當地優質企業繼續在港發行離岸人民幣債券，期望兩地繼續加強金融服務範疇的合作。



李家超期待明日（23日）率團到訪深圳時與深圳市領導會面，並就全面深化兩地合作進一步交流。



李家超（右）今日（2月22日）與深圳市市長覃偉中（左）會面。（政府新聞處圖片）

覃偉中率代表團訪港，將與政務司司長陳國基共同主持深港合作會議。而李家超與覃偉中會晤時指，隨着香港對內地和海外全面開放，香港將聚焦拼經濟，港深兩地多方面合作都有助推動兩地經濟向好發展。其中，兩地在金融合作方面一直非常緊密，深圳市政府是首個內地市政府，使用香港的融資平台和專業服務發行債券，體現國家「十四五」規劃中支持香港強化全球離岸人民幣業務的樞紐地位。

感謝深圳市政府支持確保出入境口岸運作

他又指，在去年9月舉行的視頻會議上，港深雙方同意在緊密合作、優勢互補、互利共贏的原則下，設立19個深港合作專班，涵蓋北部都會區、創新科技、金融、商貿、青年就業創業、前海等多個重點合作領域。各專班正積極進行對接，並努力推動各合作項目，合力發揮港深作為粵港澳大灣區發展核心引擎的輻射帶動作用。

李家超指，自香港與內地實現全面通關以來，港深兩地人民往來快速增長，商務、旅遊等各類經濟活動和交流迅速活躍起來，他感謝深圳市政府在落實通關過程中對特區政府大力支持，合力確保各出入境口岸運作暢順安全。

政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。