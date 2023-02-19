毅行者復辦 「老手」黃偉綸有貼士分享｜政壇諸事町

繼渣打馬拉松後，另一大型活動「樂施毅行者」將於本月24日-26日舉行，有逾30年參與經驗的財政司副司長黃偉綸，為參賽者提供享受比賽貼士。



黃偉綸稱，活動停辦3屆後，如今復辦令人引頸以待，同時讓他勾起不少回憶，回想他初次參加這項遠足籌款活動已經是1991年，之後幾年繼續以毅行者身份參與，也做了多年義工，負責各檢查站（checkpoint）及活動安全的相關工作。

他稱，毅行者對他而言既是對自身的挑戰，也往往是對友情的一大考驗。在爭取成績的背後，如何與隊友「齊齊整整」順利完成整項賽事，是每一名隊友的「人生功課」。

他解釋，毅行者與馬拉松完全不同，不是一人作賽，而是需要4名隊友互相合作，發揮團隊精神，要求整隊人一起完成整個路段，當中講求包容、默契、團結及犧牲精神。他形容，大家同步衝過終點一刻，振臂一呼，這份共同經歷肯定終身難忘，隊友分分鐘成為一世的朋友。

至於有什麼參賽攻略？黃偉綸指坊間已有大量「懶人包」，不再贅述。他議參加者好好享受比賽過程，不論沿途有多艱辛，會發現香港其實很美，因為市區大廈林立，但綠水青山往往就在旁邊。選手們除了集中精力作賽，不妨欣賞沿路風光明媚的景色，山嶺、海岸、叢林、溪澗盡收眼簾。