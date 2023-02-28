復辦「前海‧香港青年設計師競賽」 謝偉銓：具三重義意

為促進香港的建築、測量、都市規劃、園境及室內設計青年人才發展，融入粵港澳大灣區和參與國家建設，立法會建測規園界議員謝偉銓宣布，今年再次與深圳市前海深港現代服務業合作區管理局等多個深港機構，再度舉辦「前海‧香港青年設計師競賽」。



過去兩次比賽只有單一設計項目，今次比賽增至3個，設計內容涵蓋建築物、綠化園境及公共空間雕塑。而獎項及獎金數目也會相應增加，詳情稍後公布。



前海管理局與謝偉銓議員及其代表的建測規園界的4個專業學會，於2019年合辦「前海‧香港青年建築設計比賽」，吸引過百位本港青年專業人士及相關學系學生參加，就前海桂灣公園一座公共服務建築比拼設計。惟受到疫情影響，比賽在2020至2022年間未能舉辦。

隨着兩地疫情減退，社會復常，前海與香港各方經溝通協商後，確定再辦「前海‧香港青年設計師競賽」，為配合前海的擴容發展，競賽項目也由過去一項變成三項，分別是前海四單元公共空間(二期)工程概念方案、銅鼓路雨水泵地面建築工程概念方案、及深港廣場公共空間藝術裝置概念方案。

個人或團隊參賽皆可，所有參賽者不得超過45歲，參賽之個人或團隊之隊長須為香港居民及其中一個合辦單位之會員。至於合辦單位，除繼續獲前海有關當局和中聯辦教科部支持，本港4個專業學會--香港建築師學會(HKIA)、香港測量師學會(HKIS)、香港規劃師學會(HKIP)及香港園境師學會(HKILA)參與合辦外，今次比賽再加入香港室內設計協會(HKIDA)作為合辦單位，青年專業團體「躍動菁專」(LEAPS)作為協辦單位。

謝偉銓：比賽有三重特別意義

謝偉銓指，今次比賽最少有三重特別意義，其一是隨着兩地疫後復常，深港合作及兩地建設專業界別的交流也迅速全面復常，以至再進一步提升；其二是配合前海自2021年起的擴容發展，比賽在多個方面也擴容增量，提質提效；其三是貫徹落實國家主席習近平在「七一講話」強調的青年興，則香港興，加強香港青年專業人才認識國家，抓住發展機遇，主動對接大灣區建設。

比賽詳情3月10日再公布

比賽詳情將於3月10日的「第九屆深港城市建築雙城雙年展(深圳)前海分展」正式發布，同日開始接受報名，4月3日截止，6月5日截止遞交作品，6月中旬由不少於7名深港專家組成的評審團進行評審，7月中旬在香港舉辦頒獎禮及作品展。