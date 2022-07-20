深江鐵路擬2025年通車　前海至南沙僅30分鐘　香港至粵西省時逾半

作為「深江鐵路」的重要組成部分，中國目前最大水壓、最大埋深的海底隧道工程——珠江口隧道，正在加速建設中。

據了解，深江鐵路將於2025年全線建成通車，屆時深圳前海自貿區與廣州南沙自貿區將實現半小時高鐵互聯互通，而香港到茂名等粵西地區亦將省時一半以上。



珠江口隧道，是，中國目前最大水壓、最大埋深的海底隧道工程。（深圳發布）

深江鐵路正線長116公里，途徑深圳、廣州、東莞、中山、江門5個城市，是全國「八縱八橫」高鐵主通道沿海通道的重要組成部分，也是珠三角地區主要跨江城際通道。

2025年，深江鐵路將全線建成通車，屆時將在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通；在深圳機場站通過深圳北至深圳機場聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專，在中山站通過聯絡線溝通珠海至深圳方向徑路，在江門站與江湛鐵路正線貫通。

值得注意的是，珠江口隧道是深江鐵路全線控制性工程，也是全部工程中建設難度最大的部分。珠江口隧道海域段水下最大埋深115米，是目前中國水下隧道的最深記錄，水文、地質條件極其複雜，周邊環境水腐蝕性較為嚴重，最大水壓1.06兆帕，強度超過10個標準大氣壓，為世界之最。

中鐵隧道局集團透露，目前，「大灣區」號盾構機以每天12至16米的行進速度向前推進，日最快進度達到24米；截止目前已累計掘進超800米，盾構段完成27.3%的施工任務。隧道建成後，從南沙到達東莞只需4分鐘車程。

與此同時，另一台盾構機「深江1號」正在從東莞虎門始發向珠江口海域，它將與「大灣區號」一起深入海底不斷潛行，目標是實現精準對接。