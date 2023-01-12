通關後首個內地在港推介會舉行　曾國衞籲港企把握時機前海拓商機

香港與內地周日（8日）開關後，商務交流隨即恢復。「深港攜手、共贏未來」前海深港現代服務業合作區香港宣傳推介會今（12日）在灣仔會展舉行，政制及內地事務局局長曾國衞致辭時表示，目前在前海註冊的港資企業已達近萬家，實際使用港資超過49億美元，佔外資比重95%，他呼籲港企須把握通關的大好時機，到前海開拓商機。



1月12日，「深港攜手、共贏未來」前海深港現代服務業合作區香港宣傳推介會，在灣仔會展舉行。（余俊亮攝）

曾國衞歡迎深圳市委常委率領代表團訪港

港深兩地恢復商務交流，在宣傳推介會開始前的大合照儀式中，隨著主持人一聲令下「各位嘉賓！現在可以摘口罩！」現場立即響起如雷的掌聲。曾國衞表示，兩地唇齒相依，一直為最緊密合作伙伴，因此歡迎深圳市委常委、前海合作區黨工委書記曾湃，在開關之際立即率領代表團訪港，介紹前海最新的情況。

近萬港資在深圳前海註冊

他認為，是次訪問的意義重大，象徵兩地人員往來及商務交流，將隨著通關再次活躍；並指出前海在中央支持下，為金融科技服務改革創新的先行示範區。目前在前海註冊的港資企業已達近萬家，實際使用港資超過49億美元，佔外資比重的95%。

政制及內地事務局局長曾國衞。（余俊亮攝）

前海開放港專業人士執業 廣受業界歡迎

他續指，兩地政府為香港專業服務進入前海，推出一系列措施，包括稅務優惠、落地扶持資金、以至近年開放相關專業人士，包括香港建築及工程或法律專業，經既定機制在大灣區執業及提供服務，廣受業界歡迎。

他又指，「港資港法」在前海實施後，允許在當地註冊的港資，以香港法律訂立民商事合同，更為港人帶來便利和機遇。至於去年七月啟用的前海深港青年夢工場北區，為兩地青年拓展更大的創業空間。其後九月兩地政府聯合發布的18條舉措，更促進兩地科技創新合作。

相信不少港人早已蓄勢以待北上發展

他認為，在前海大幅擴區以及港府積極發展北部都會區下，兩地互動必定更為緊密。香港會繼續發揮自身優勢，與深圳優勢互補，全力推進兩地互聯互通，融入國家發展大局，實現中華民族偉大復興。他相信不少港人早已蓄勢以待，呼籲他們須把握通關的大好時機，到前海開拓商機。

出席的嘉賓中包括嘉里建設高級顧問何述勤，他表示在前海的8年感受到深圳的開放及發展。他認為「中國好、香港好」，但在弱肉強食競爭下，他建議兩地政府須「拳拳到肉」，以精準策略發展市場，例如扶持具能的人才：「要知道咩人想做好嘢，咩人係混水摸魚。」