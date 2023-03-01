九龍城舊樓多　民建聯促政府推動收購重建　並保障小業主權益

民建聯發表九龍城區萑樓居民對放寬舊樓強拍的意見調查，超過一半居民反映所住舊樓有涉水、石屎剝落等情況，有66%居民支持將50至69年樓齡強拍門檻降至七成，約六成人支持70年以上舊樓由七成降至六成。



有83%業主表示，如果單位被強拍，不知道怎樣爭取權益，有64%受訪者認為政府業被強拍業主的支援並不足夠。



九龍城舊樓林立（資料圖片/黃偉倫攝）

舊樓重建速度追不上老化 日久失修釀意外

民建聯引用發展局數字預計，2040年有超過2萬幢樓齡超過50年的舊樓，指舊樓重建遠遠追不上樓宇老化的速度。

九龍城區議員林德成說，九龍城不少舊樓結構性老化，亦有漏水滲水等問題。部份單位亦用作劏房分租，令建築物狀態惡化情況更嚴重。

區議員潘國華指，區內不少樓宇都有60、70年歷史，其中一幢樓兩次找尋求重建卻不成功，農曆新年剛發生一宗石屎剝落意外。他說如果政府加快重建，希望政府增加支援措施，讓收購過程更順利。

樓宇維修命令花費鉅 老業主負重擔

區議員吳寶強所處的龍城區有很多舊樓，他說市民收到不少維修命令，包括消防、驗窗等，每戶花費過10萬元，希望放寬拍賣門檻加快重建。

有不少小業主擔心強拍令他們的權益受損，民建聯呼籲加強保障業主權益，避免「以大欺小」，並提供案例讓業主知道出售舊樓的好處，他們亦建議政府協助集齊小業主業權並進行拍賣。

民建聯發表九龍城舊區居民業舊樓重建下調強拍門檻的意見調查。（民建聯影片截圖）

政府宜從收樓過程介入 倡重推需求主導服務

鄭泳舜說，不少舊樓是老業主，缺乏舊區重建、舊樓收購相關資訊，建議政府有專責部門在收樓過程介入，早些宣傳業主的保障，並提供法律諮詢。

鄭泳舜是市建局成員，他表示過往市建局以小區重建為主，亦有研究區內整體規劃，但由於大量樓宇老化，希望推出更多市區重建的方法。鄭泳舜建議可以改善中介者服務，協助私人收購，另外亦重推需求主導服務，由小業主提出要求被收購重建，讓小業主自組推出收購項目。