市區寮屋區重建工程下半年展開　甯漢豪：房協主理可助安置

茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村早年納入重建範圍，工聯會立法會議員鄧家彪提到書面質詢，問到相關工程進度及配套。



發展局局長甯漢豪回答指，三條村的工程預計在2023年下半年分階段展開，近日地政總署亦已開始聯絡茶果嶺村受影響人士，向他們索取資料以進行安置補償的資格審核，以便盡早為合資格人士發放安置補償，讓他們籌措搬遷。



共提供約8700伙 陸續聯絡受影響人士補償

甯漢豪表示，三個項目將由2029年起陸續提供合共約8,700個單位，早前已經進行清拆前登記，為安置補償的處理作準備。最近已聯絡茶果嶺村受影響人士，向他們索取資料以進行安置補償的資格審核，今年稍後亦會聯絡其餘兩個市區寮屋區的受影響人士。

政府近年放寬安置和補償的安排，例如2018年改進上樓安排和補貼，並引入免經濟狀況審查安置等，大大提升寮屋住戶獲安置和審批特惠津貼的機會，亦對政府順利進行收地工作有所幫助。

相關工程由房協負責，甯漢豪指房協是重要合作夥伴，亦曾協助政府興建清拆行動和市區重建專用安置屋邨，而今次項目亦涉及提供專用安置單位，因此由房協負責執行這三個重建項目是合適的。

至於區內配套，房協會改善龍池徑到港鐵彩虹站一帶現有的無障礙通道，並有一系列社會福利及社區設施，例如計劃在竹園聯合村和牛池灣村發展項目各提供一間社區會堂，另外政府亦有意在繁華街旁提供體育館及其他社區設施。