兩會｜復常後首開會　何君堯關注跨性別者改性別：有不良意識滲透

全國人大會議、全國政協會議分別將於3月5日、3月4日召開，一眾港區全國政協於今早（2日）9時許陸續到達香港機場，乘搭中午航班前往北京準備會議。



身兼政協的立法會議員何君堯表示，昨日（1日）已提交了部份提案，除包括維護國家安全外，他又特別關注跨性別人士可更改人事性別登記一事，他指這對香港秩序造成嚴重影響：「有不良意識滲透，影響社會甚至整個中國」，認為事件不容忽視。



提到今次是國際復常後的首次兩會，身兼政協的立法會議員吳傑莊認為意義重大，將會討論人事安排、政策信息，及未來如何繼續執行「二十大」精神。



+ 3

何君堯表示，已撰寫了三個提案，包括關於國家安全和青年在國際上發展，以及未完成變性手術的跨性別人士被入境處拒絕更改身份證性別的案件，終審法院裁定政府敗訴一事。

就香港跨性別人士可以在人事登記上更改性別，何君堯認為對香港造成嚴重影響，直接影響香港社會秩序、價值觀，甚至涉及國家安全問題，直言：「有不良意識滲透，影響社會甚至整個中國，不容忽視！」

吳傑莊準備8提案 主力復香港常拼經濟

吳傑莊指今年準備了8個提案，當中與香港相關，亦以拼經濟為主軸。提到社會全面復常，惟兩會仍需要以閉環形式進行，吳傑莊認為以往即使閉環，會議仍能順利、有序召開。