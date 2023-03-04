李家超：參與人大閉幕禮後將與北京不同部委會面　加強合作交流

特首李家超今日（4日）前往北京，準備出席明日（5日）的全國人大會議開幕儀式。李家超表示，近幾日分別與港區全國人大代表和政協委員見面，表示會加強緊密聯繫。



李家超希望市民更關心「兩會」。（資料圖片/張浩維攝）

李家超說，早前與港區人大政協會面時提出幾個目標，一是要團結一致，發揮好「愛國者治港」的力量和價值。二是共同推進香港積極融入國家發展大局、大灣區高質量發展和「一帶一路」倡議。三是共同在香港拼經濟、拼發展。他亦希望香港市民更關心和重視「兩會」的舉行和結果，指與香港「一國兩制」的成功實踐有積極關係。

李家超說，列席完人大會議開幕儀式後會先回港，之後再到北京列席閉幕儀式，之後會拜訪內地不同部委，以加強合作和交流。他提到政府的「融入國家發展大局領導小組」，在不同方面都要與有關部委領導交流，希望以最少時間得到最大回報的「多贏」方案。

李家超指，今次是首次列席人大開幕儀式，心情很鼓舞，希望利用此機會認識更多與會者。

李家超又說，美國用不同方法打壓、歧視包括香港在內的中國企業，他是強烈反對，並會盡量協助企業爭取合法權益。他又說世界充滿商機，政府已經在開拓商業關係和市場緊密合作。