兩會｜趙樂際見港區人大　劉兆佳：暫不能斷言將主管港澳事務

中共中央政治局排名第三的常委趙樂際，今早（7日）接見港區全國人大，是否象徵他會成為未來中央港澳事務負責人？全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，現階段不能確定，他相信中央仍未就人選有最終決定，同時也不想主管人選太早曝光。他指趙樂際五年前亦曾接見港區政協。



多位港區人大代表也指中央人事布局程序未完成，暫難判斷。



全國港澳研究顧問劉兆佳認為，現段不能斷言會是由趙樂際主管港澳事務。他解釋，一來中央可能仍未有最終決定，兼且也有既定的程序未走完。此外，中央可能也不想太早非正式地曝光主管香港事務的人選。

他指趙樂際和王滬寧五年前分別接見了港區政協和人大代表，最終卻是由國務院常務副總理韓正主管香港事務。

安排政治局常委接見 反映仍重視香港

劉兆佳又指，即使趙樂際被視為將出任人大委員長，也未必是他今日接見港區人大的原因，今次安排相信只為突顯中央對香港仍然非常重視，務必要有政治局常委出席所致。

馬逢國：趙樂際將有重要角色

而港區人大代表團團長馬逢國也指，中央人事安排仍要經過一定程序及選舉確認，但指可以預期趙樂際未來在新一屆中央政府會擔重要角色，今次來聽取意見是好事。

再被問追問到由趙樂際會面人港區人大代表，背後帶出什麼信息？港區人大代表團副團長陳勇表示，過去亦曾有多名常委包括王滬寧也曾會見港區人大代表，趙樂際作為中一位政治局常委，中央一直對香港都十分關心，不論哪一位常委負責香港事務，中央都一如既往重視香港。

上次換屆年趙樂際曾見港政協 韓正主管港澳事務

根據資料，2018年換屆年，是由十九屆中共中央政治局常委、時任中央書記處書記的王滬寧接見港區人大，他當時對港區人大提五點希望，包括：貫徹「一國兩制」、中央對港獨零容忍，港獨是違反憲法和基本法，會嚴厲打擊；一定依法治港；積極支持特區政府施政；支持香港逐步融入國家發展大局，如把握大灣區的發展；增強香港人的愛國精神，要明白國家命運與香港密不可分。

而較少接觸港澳事務、時任中共中紀委書記的趙樂際，則出席港澳政協委員的聯組會議，當時引起關注。