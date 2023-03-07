兩會｜秦剛：不被稱呼戰狼感「若有所失」　外交官必須與狼共舞

3月7日（周二），外交部長秦剛上任後首次在兩會回答記者提問，其中提到「戰狼外交」時表示，所謂「戰狼外交」是一個話語陷阱，製造它的人別有用心。中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。



在記者會上，有記者提問，一些觀察者認為，您被任命為外交部長是中國正採取一種更加柔和的外交方式的體現，是拋棄被稱為「戰狼外交」的獨斷的國際關係風格的信號。中國真的拋棄了以往被視為強硬的標籤嗎？

對此，秦剛回應稱，「你提的這個問題很有意思。記得我剛到美國任大使時，美國的媒體驚呼，『中國戰狼』來了。現在我回來當外長，又不給我這個稱號了，我還真若有所失。其實，所謂『戰狼外交』就是一個話語陷阱，製造這個話語陷阱的人，要麼不懂中國和中國外交，要麼無視事實，別有用心」。

秦剛強調，兩千多年前，孔夫子就說過，「以德報德，以直報怨。以德報怨，何以報德？」中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。