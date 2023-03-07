區議會討論區議會職能　民政專員極速離場　袁海文：民主發展倒退

深水埗區議會今日（7日）舉行大會，議程之一是討論政府檢討區議會職能的進程。討論開始前，民主黨區議員袁海文打算向深水埗區民政專員黃昕然遞交請願信，惟黃隨即離座，其後他發言不足1分鐘便以「處理緊急事務」為由提早離場，兩名建制派區議員亦以「落區處理個案」為由先後離場，會議最終僅4人參與討論。



袁海文斥區議會發展不健康，直言：「在民主的發展上，你怎樣看都是在走回頭路。」



少數由民主派主導的深水埗區議會今日（7日）開大會，議程包括討論區議會職能、跟進重置石硤尾健康院計劃城規申請，及第六期「活化歷史建築伙伴計劃」等，議程經主席、民協的覃德誠同意放上大會。

涉及區議會職能的議案開始討論前，袁海文打算向黃昕然遞交請願信，惟黃隨即離座，要由另一名政府代表代收。黃昕然返回會議室後短暫發言：「民政及青年事務局聯同政制及內地事務局正按行政長官的要求，展開地方行政的檢討，確保未來安排符合基本法以及愛國者治港原則。由於我剛才都說了，有些緊急的事務要處理，其後的會議民政署的同事以及其他部門代表都不會再由以上議題有任何補充。」發言不足1分鐘即表示要「處理緊急事務」提早離場。

兩建制派議員亦以臨時處理街坊個案為由離場

屬建制派的深水埗區議員劉佩玉則以「臨時處理街坊的個案」為由，與另一位當區區議員何坤洲離場。

會議最終只剩下4人繼續討論，涉及5個問題，關注將來會否削減直選議席，以及政府何時就有關檢討進行公眾諮詢。深水埗區議員伍月蘭認為區議員的職責是將市民和地區的聲音反映予政府，「而你最後竟然告訴我是委任，我真的認為很可笑。」袁海文認為現時的區議會絕不健康，直言：「在民主的發展上，你怎樣看都是在走回頭路。」

議案最終由覃德誠、伍月蘭、袁海文和李庭豐4人通過，反對任何削減區議會直選議席的安排，並促請政府公開諮詢。