區議會檢討職能組成　曾國衞稱無意矮化：須正視亂象、符合基本法

政制及內地事務局局長曾國衞今日（28日）到立法會交代《施政報告》措施，議員關注區議會的檢討工作及未來發展。曾國衞指政府無意矮化區議會，但區議會必須符合《基本法》的定位及愛國者原則，政制局與民政及青年事務局已展開研究和對接，將檢討區議會的功能定位、產生及組成辦法、未來是否繼續存在、會否諮詢公眾等，但都未有確實時間表。



嚴剛：區議員辭職無損運行 反映職能須檢討？

商界議員嚴剛稱，早前大批區議員辭職，但區議會仍能順利運行，問及區議會職能須否全面檢討，利用更務實的篩選機制，確保符合「愛國者治港」原則。曾國衛表示，將與民青局就區議會地方行政職能，產生和組成辦法進行全面檢討，有關未來區議會是否依然存在、或會否出現其他地區組織，都會適時再作交代。

新思維狄志遠同樣關注區議會檢討詳情，強調不贊成取替或矮化區議會功能，因為區議會能夠幫助地方行政，協助解決民生問題，並回應市民對民主的訴求。曾國衞回應指，當局無意矮化區議會，明白區議會的建設及貢獻，但大家須客觀分析社會亂象，強調區議會必須忠於初心，符合《基本法》定位及愛國者原則。

狄志遠反對矮化區議會 梁美芬倡劃大選區

經民聯梁美芬認為，地區行政架構及組織需要改善，建議把每區劃分大一些，讓多名議員服務同一區，避免區内因坑渠或法團爭議等小事影響地區規劃發展，同時邀請不同界別的專業人士參與地區規劃。

曾國衞續指，會繼續投放資源加強宣傳《憲法》、《基本法》及《港區國安法》及完善選舉制度，更廣泛利用網上平台及社交媒體，包括與香港電台合製資訊教育短片、製作深入淺出電視節目、訂立指標，目標於2024年舉行不少於700次推廣活動，參與人數達90萬、網上瀏覽總次數達2,500萬。他又指區旗及區徽為特區的象徵和標誌，為使其得到適當保護和尊重，將修訂《區旗及區徽條例》，與《國旗及國徽條例》保持一致，計劃本立法年度向立法會提交修訂草案。