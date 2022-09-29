姚潔凝提出區議會委任議員比例可討論　民主思路澄清：個人意見

民主思路社區實驗室政策總監姚潔凝今日（29日）早上在電視台節目討論區議會改革，認為不同人士提出區議會的直選、間選和委任議員比例時，應以香港公眾利益為依歸。



民主思路傍晚發出聲明，指姚潔凝的言論純屬個人意見，並不代表該智庫對區議會改革有任何既定立場。



事件奇怪在於，姚潔凝一開始已表明這是個人意見，民主思路發出聲明，是否「多此一舉」？



（左起）姚潔凝、麥慶歡、湯家驊、黃穎灝、陳進雄。（資料圖片/張浩維攝）

姚潔凝今早在《now新聞台》節目討論區議會改制。她說，近日有風聲指不再有地區直選，或全數改為委任制，她相信政府不會採納此方向。她以90席計算提出「333」制度，即直選、間選和委任議席各佔30席，或者其他比例，認為這是可以討論。

姚潔凝形容政府「已有腹稿」，但官員現時未有明確表態，希望提出不同意見的人士，不要以自己政黨的利益為先，而是以香港的公眾利益和維持「一國兩制」制度為目標。

區議會改革方案備受關注。（資料圖片/呂諾君攝）

表明「個人意見」 民主思路：不代表智庫有立場

姚潔凝一開始已表示，這是「個人意見，無乜小道消息」。然而傍晚民主思路發出聲明，指該節目受到關注，因此統一發表聲明回應，指姚潔凝的言論純屬個人意見，並不代表該智庫對區議會改革有任何立場。民主思路指，一直致力透過溝通的方式，推動社會對話和互動，歡迎各界人士提出任何有益香港的意見。

民主思路召集人湯家驊回應《香港01》查詢時說，發出聲明是要避免令人覺得有立場。他表示作為智庫會研究區議會議題，不想令人因為個別成員的個人意見，而令外界覺得智庫本身有立場，所以不厭其煩再澄清一次。