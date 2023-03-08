三八婦女節｜楊何蓓茵盼女性盡展所長　李家超：男女都能發光發熱

今日（3月8日）是「三八婦女節」，特首李家超、公務員事務局局長楊何蓓茵以及民政及青年事務局局長麥美娟，均祝願女性活出精彩人生。



李家超與女高官祝願各位婦女節快樂。（李家超Facebook）

18名常任秘書長 12人是女性

楊何蓓茵說，無論是甚麼崗位的女性，都祝她健康快樂，有盡展所長的機會。楊何蓓茵說，今屆特區政府有5名女性局長，佔整體局長三分之一，而公務員隊伍最高職位的常任秘書長，18人之中更有12人是女性。整體來說，公務員隊伍女性比例持續上升，截至去年9月佔總人數的38.8%。

政府有多項措施保障婦女權益，包括法定產假共14星期、於政府場所為母親增加育嬰間和哺乳室等。楊何蓓茵提出三個盼望，希望有更多女性按自己意願在不同崗位盡展所長，更多生活上有困難的女性獲得適切關顧和協助，以及女性要愛惜自己保持身心健康，活出一個有意義的人生。

李家超與女高官祝願各位婦女節快樂。（李家超Facebook）

政府增加婦女事務委員會撥款

李家超則向全港女士表達祝福和敬意，指工作上遇到的女性都是有能力、毅力和決心，在崗位發揮所能，為社會帶來貢獻，值得敬重。他提到《施政報告》將「婦女事務委員會」用作促進婦女發展活動的年度撥款，由未來3年400萬元增至1,000萬元，並成立「婦女自強基金」，而《財政預算案》增撥1億元用作婦女發展，使「婦女自強基金」年度撥款增至2,000萬元。

李家超說，政府會繼續與各界攜手建立一個關愛共融的社會，讓男性女性都能發光發熱。

麥美娟亦祝願婦女節快樂。民政及青年事務局補充指，「婦女自強基金」增資，令婦女團體及機構可因應女性需要去設計項目，例如教導子女或照顧長者嘅培訓、情緒輔導、自我認知提升等課程，令婦女喺生活中得以自強。