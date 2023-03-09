兩會｜傳染病專家張文宏：香港取消口罩令後情況非常好

第五波新冠疫情下，香港曾面臨嚴峻挑戰。醫療衛生界政協委員、中國疾控中心病毒學首席專家董小平在「兩會」期間接受訪問，指香港長者疫苗接種率低，是第五波疫情很多長者死亡的原因，需要檢討措施的不足。



現在香港已經走出疫情，醫療衛生界全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任張文宏亦在訪問中表示，香港是否走對路相信已很清楚，日後要做好基層醫療，以應對之後發生的疫情。



張文宏。（視覺中國）

「是否走對路相信已很清楚」

張文宏接受香港電台訪問表示，香港近月取消社交距離措施和口罩令後，新增個案數字下降，重症和死亡比例非常低，「是否走對路相信已很清楚」。他又表示，香港近月取消社交距離措和口罩令後，情況非常好。

他說，政府專家顧問在疫情後仍然重要，因面對公共衞生危機，政府需要專業判斷以進行決定，因此會參考專家顧問意見，但強調政府會作出最終決定。

對於專家顧問之間的意見不一，張文宏表示專家、市民互相表達意見才有助達成共識。

張文宏、董水平為醫療衛生界全國政協委員，正在北京參與「兩會」。（路透社）

董小平指港府在疫苗接種角色要加強

而董小平在香港電台訪問中表示，過去3年與香港有多次交流，指香港是一個城市，疫情發展相對容易評估，又指中港兩地應對疫情基本原則接，細節則可因應地區情況而自行調整。

董小平較在意香港長者接種比例非常低，認為這是第五波疫情下較多長者死亡的原因。他指雖然接種疫苗是自願性質，但香港可借鏡內地的組織動員和配合能力，又指當疫苗是唯一控制傳染病的手段時，政府的角色就應該加強。

董小平則指香港的政府專家顧問提出了很好的建議，相信日後會繼續在應對其他傳染病時發揮重要作用。他理解決策者要全方位考慮，但專家意見亦不能被替代。