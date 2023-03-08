兩會｜審議國務院機構改革方案　鄭雁雄：不斷優化港澳領導體制

十四屆全國人大一次會議香港代表團今日（8日）舉行全體會議，審議國務院機構改革方案。全國人大代表、中聯辦主任鄭雁雄參加審議時表示，回顧香港從由亂到治走向由治及興的重大轉折，黨中央2020年及時調整港澳工作領導體制，是扭轉局勢的關鍵性一招。實踐已經並將繼續證明，不斷適應形勢發展和工作需要優化改革港澳工作領導體制，才能確保黨對「一國兩制」事業的有力領導，才能保證「一國兩制」行穩致遠。



前天公布的國家機構改革方案，未有提及港澳系統。但有傳港澳系統屬於黨中央機構改革，可能於兩會完結後有公布。因此，鄭雁雄公開談及要不斷優港澳領導體制值得關注。



鄭雁雄指要不斷優化港澳領導體制（中聯辦網頁）

鄭雁雄在會上表示完全贊同改革方案，認為方案落實二十大和二十屆二中全會關於深化機構改革的重大部署，總結運用上一輪黨和國家機構改革的成功經驗，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，加強重點領域的機構職責優化和調整，為強國建設、民族復興提供有力保障。

鄭雁雄認為，政府機構改革是推進治理體系和治理能力現代化的深層次變革，每次改革都極大地解放和發展了社會生產力。特別是習近平總書記以崇高的政治威望、卓越的政治智慧、高超的駕馭藝術，領導推動了上一輪力度、廣度、深度、難度空前的機構改革，黨和國家組織結構和管理體制實現系統性、整體性重構，在應對接踵而至重大風險挑戰的偉大鬥爭中發揮了重要作用。

鄭雁雄指出，這次機構改革釋放了新時代堅持改革開放不動搖、不停步的堅定決心和強烈信號。從問題導向看，改革瞄準科技、金融等突出短板，對相關政府機構設置和職能進行系統集成，必將有力推動形成協同高效的管理體制，以高質量發展全面推進中國式現代化建設。

會議同時審議修改立法法的決定草案、第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，推選監票人。