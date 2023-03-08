兩會｜中央要求說好「一國兩制」故事　分析：要全力拼經濟

中央首度要求港區政協做好思想引領說好「一國兩制」成功故事，及特別要向青年說好中國特色社會主義制度。有政協委員向《香港01》分析，指目前是全力拼經濟改善民生的重要時刻，但一些針對香港民主、人權保障和法治的抹黑，無可否認會帶來負面影響，必須正視。



王滬寧接見港澳政協首次提出要做好思想引領說好「一國兩制」（央視新聞截圖）

有港區全國政協委員指，自從《香港國安法》實施，社會回復穩定，但在美英依然有一些政客及部分已離港人士，愛把香港描繪成人權、民主、法治倒退的地方，一定程度上對國家和香港的國際形象造成打擊，也令一些人對「一國兩制」的成功落實產生疑問。

雖然，過去大約兩年裡，部分建制派人透過社交平台、以至國際場合如聯合國人權理事會會議上透過視頻反擊抹黑，但效果未算理想；有政協委員承認，部分外媒也對他們的澄清和反擊缺乏興趣，需要思考如何突破。

至於為何是此時此刻提出此要求，他們認為現時國家政策是要全力拼經濟，香港也極需要由社會風波及疫情後恢復，類似抹黑或多或少也會對投資者帶來疑慮，影響投資部署。他們認同有必要更頻繁和有系統地作出反駁，具體方式仍待探討。

而青年問題，有政協委員指無何否認本港有部分年輕人對國家仍有很多誤解，甚至出現偏差，扭正他們的觀念著實有迫切性，而現時社會恢復平靜也是合適時機，認為可以讓年輕人多回內地了解國家的發展。

政治局常委王滬寧今日（8日）早上接見港澳政協委員時，首次提出希望政協委員做好思想引領，透過不同平台說好「一國兩制」成功故事，及及特別要向青年說好中國特色社會主義制度。