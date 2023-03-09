何超瓊首任全國政協：是人生目標　冀港澳合作推「一程多站」旅遊

信德集團行政主席何超瓊首次出任政協就列入主席團，她接受傳媒訪問時形容是人生目標，達到崇高位置，會以謙卑心態接納榮譽及責任，承諾盡力為國家、港澳及大灣區帶來最亮麗的成績。



何超瓊出任政協及列入主席團（資料圖片）

一國兩制賦予香港良好條件 對民生經濟恆之有效

消息指，全國政協常委候選人名單草案中，有16名港區政協委員，當中包括何超瓊。她認為如要打造中國式現代化，在統一戰線上就要加大力度、完整化國家版圖，並指國家在國際上有絕對性的影響力及話語權。

對於香港的建議，何超瓊表示要探討如何將良好元素轉化成最強優勢。她期望香港可以維持繁榮穩定，並保留其特性，稱香港仍是自由港，例如稅務獨立可吸納更廣泛的國際人員及資金來港，形容「一國兩制」賦予香港良好優厚的條件。她認為要令更多港人明白，「一國兩制」領導香港未來經濟及民生發展是恆之有效，絕對會成功。

澳門復甦方面，何超瓊認為農曆新年期間的復蘇步伐十分好，經濟已回復至疫情前的六成至七成，但內地遊客及商務客仍有很多選擇，未來要追回表現仍面對挑戰。此外，何指雖然澳門去年仍受疫情影響，但仍如期完成博彩牌照發放，6家獲發牌的企業未來10年會繼續投放大量金額，建立非博彩元素的多元發展，將澳門打造成更具吸引力的國際旅遊目的地。

她認為，香港其中一個定位亦是中外藝術文化交流中心，期望未來港澳兩個特區可以加強互動和合作，發揮各自優勢，例如建設「一程多站」的旅遊行程，讓遊客在長假期同時到訪兩個城市。同時她建議，在購物和飲食以外加入新元素，並輻射至其他相關產業，例如研發雲端藝術交易、在澳門發展體驗式旅遊，相信港澳兩地旅遊業亦可帶動金融、航運、科技及藝術文化等。