兩會｜全國政協明選正、副主席　消息：王滬寧是主席唯一人選

全國政協會議明日下午選舉新一屆政協主席、副主席、秘書長和常委。政協委員早上審議候選人名單草案，主席團下午將通過候選人名單。消息指，候選人數目為主席1人、副主席23人，常委299人。全國政協主席候選人是中共中央政治局常委王滬寧，他是排名第四的政治局常委。



十三屆政協副主席梁振英，是十四屆全國副主席中，唯一來自本港的候選人，由於另一名副主席、前特首董建華卸下政協職務，意味香港只餘下一名副主席。



消息指王滬寧是全國政協主席的唯一人選（央視新聞截圖）

消息指，23名副主席候選人之中，政治局委員兼統戰部部長石泰峰排名第一，亦包括國務院副總理胡春華、全國人大副委員長沈躍躍、國務委員王勇、最高人民法院院長周強。

據了解，河北前省委書記王東峰是政協副主席兼秘書長的候選人，副主席候選人還包括中央全面深化改革委員會辦公室副主任、國家發改委副主任穆虹等。

16名港人成為政協常委

消息又指，全國政協常委候選人有299名，來自本港的政協委員佔16人，人數較十三屆時少兩人。有7名上屆常委名列主席團名單中，包括前政務司司長的友好協進會會長唐英年、世衞前總幹事陳馮富珍、恒基地產主席李家傑、貿發局主席林建岳、中總會長蔡冠深、香港福建社團榮譽主席吳良好、義工聯盟主席譚錦球。

9名新丁包括3名上屆政協專委會副主任，如港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷、遠東集團主席邱達昌、九龍社團聯會會長王惠貞。 此外，中聯辦副主任陳冬、前食物及衞生局局長高永文、由全國人大「轉跑道」任全國政協的建制派班長廖長江、信德集團主席何超瓊、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝、香港廣東社團總會主席龔俊龍。

何超瓊和廖長江更是首次出任全國政協委員，即有機會晉身常委。

其他常委候選人還包括十三屆政協副秘書長張曉明，澳門中聯辦副主任黃柳權等。