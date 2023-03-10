澳門工商聯會訪港　與新民黨及中小企聯會達成三方合作協議

新民黨立法會議員何敬康和陳家珮，星期四（9日）邀請「澳門工商聯會」執行會長吳華威、理事長歐家威等九位代表，及「香港中小型企業聯合會」會長郭志華、主席鄭仲邦等，於新民黨總部進行三方座談會，就如何為港澳創造更多商機交換意見。



澳門工商聯會及香港中小型企業聯合會代表，與新民黨交流工商合作意見。（何敬康facebook）

會上，澳門方面介紹了澳門經濟現況、橫琴深合區惠商政策、澳門工商聯在內地舉辦的澳門品牌活動等；香港中小企聯會則分享了會務發展、該會的「星級品牌」和「大灣區優秀女企業家獎」等活動。

各方表示需要港澳聯動「拍住上」，捉緊橫琴深合區發展機遇，為港澳商家爭取更大發展空間，並響應港澳行政長官早前互訪，三方同意加強合作。兩商會即場達成結盟合作意向，並同意日後互邀參加活動，會後成立三方工作組籌備合作事宜，香港中小型企業聯合會稍後亦將組團回訪澳門和考察澳門橫琴。何敬康形容會面氣氛愉快並具建設性。

澳門訪問團亦到訪「香港中華廠商聯合會」，與會長史立德等廠商會人士會面，雙方同意在復活節期間，於澳門舉行的「第5屆香港工展會‧澳門」加強互動，並擬定互訪安排。

何敬康表示會面成果超出預期，感受到「港澳一家親」的自家人氣氛，期望盡力建設大灣區。

此外，何敬康亦在報章撰文，提出簡化「港車北上」執行細節，減少「粵港牌」在辦理「禁區紙」和辦理驗車過程中的不便，並善用港珠澳大橋增加三地交通往來，以促進經濟合作發展。