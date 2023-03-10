港區政協委員與多名中央官員舉行會議　討論大灣區深度合作

部份港區全國政協委員早上再到全國政協禮堂出席會議。會議上出席人士包括第十三屆全國政協副主席梁振英、國務院港澳辦前副主任張曉明、全國政協港澳台僑委員會駐會副主任王偉、國家發展和改革委員會黨組成員（副部長級）郭蘭峰、人力資源社會保障部專業技術人員管理司司長李金生、國務院港澳事務辦公室黨組成員向斌、中聯辦副主任陳冬。



港區政協委員再到全國政協禮堂參加會議。

有份出席會議的港區全國政協委員、立法會議員吳傑莊稱，本次主題是加強粵港澳深度合作，建設大灣區優質生活圈，會議上有9位港區全國政協委員發言，多名官員回答後，由梁振英總結發言。出席人士逾百人，會議時長約1小時45分鐘。

吳傑莊有出席會議。（資料圖片/林靄怡攝）

另一出席的港區全國政協委員、立法會議員蘇長荣稱，每年港區政協委員出席的會議主題各有不同，情況並不罕見，每次出席的中央官員與主題會相對應。他認為會議主題可見大灣區發展十分重要，形容是國家戰略，促香港加快發展及建設。蘇又指，本次會議針對港區政協委員，澳門政協委員在另外時段有其他針對性的會議，但未知主題為何。

蘇長荣稱大灣區發展重要，是國家戰略。（林靄怡攝）

李鎮強引述梁振英：粵港應促進互聯互通

港區全國政協委員、自由黨立法會議員李鎮強則表示，會上討論了大灣區發展的不同關注領域，亦有相關機關和部門回應。他引述梁振英總結時分享在內地交流發展的經驗，表示香港應更加積極主動融入國家發展大局，與廣東省各城市促進人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區內城市互聯互通，以香港及其他內地城市所長，服務國家所需。

港澳政協委員日前於全國政協禮堂，獲中共中央政治局常委、有望接任全國政協主席的王滬寧接見。王滬寧身兼十四屆全國政協會議主席團常務主席，在中央政治局常委中排名第4。預料他在兩會期間將當選全國政協主席。