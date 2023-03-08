兩會｜王滬寧對港政協四點希望　首要求思想引導說好「一國兩制」

全國政協主席團常務主席暨中共中央政治局常委王滬寧，今日（8日）早上出席港澳全國政協聯組會。據悉，王滬寧對港區政協提出四點希望和要求，包括首次提出希望港澳委員做好思想引領，透過不同平台爭取國內外支持「一國兩制」，說好「一國兩制」成功故事。



另外三點希望包括貫徹落實「一國兩制」、維護國家安全；合力發展經濟、推動大灣區建設，尋找新發展動能；及排解民生憂難。



中共中央統戰部部長石泰峰、港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任鄭雁雄、及港澳地區兩位政協副主席梁振英和何厚鏵均有出席今早聯組會。



全國政協常委蔡冠深會後指，王滬寧首次提到海外對香港實際情況不了解或誤解，希望政協委員向國內外說好「一國兩制」故事，讓全世界理解「一國兩制」在香港成功落實。

做好思想引領 說好「一國兩制」

據了解，王滬寧指外國有人抹黑「一國兩制」，特別提到希望港澳委員要做好「思想引領」，包括爭取國內外支持「一國兩制」，在外國不同平台說好香港與「一國兩制」、及內地發展等的成功故事，及特別要向青年說好中國特色社會主義制度。王滬寧又直言，國家脫貧的成就，舉世矚目，來之不易。

強調中國抗疫是「奇蹟」：若跟西方或400多萬人死

王滬寧發言中也提到國家的抗疫成果，指國家有14億人口，若跟隨西方的抗疫方式，中國可能有400多萬人因為疫情離世，這是中共管治下無可能向人民交代的事。王滬寧形容國家的抗疫成果是「奇蹟」。

做好國家安全 未提23條立法

至於徹貫落實「 一國兩制」維護國家方全方面，據悉，王滬寧會上要求香港及澳門要繼續全面落實貫徹「一國兩制」，指總書記習近平已就「一國兩制」作出全面系統性闡述，為特區政府和社會提供指示方向，強調要做好維護《憲法》與《基本法》，維護國家安全，使國家繼續達到新高度等。

不過，王滬寧在講話中並無提及《基本法》23條立法。

重點提排解民生憂難 讓青年有幸福感

至於排解民生憂難方面，據悉王滬寧重點重申只有民生好，局勢才會更安定，並提到香港要解決市民就業、住屋、安老、醫療、青年發展等問題，強調要讓青年有獲得感和幸福感。

保持信心 推動大灣區發展

此外，消息指王滬寧在會上提醒港、澳兩地要繼續學習二十大精神，寄語兩地必須齊心協力謀發展及保持信心。港區全國政協委員兼立法會議員吳傑莊會後指，王滬寧指香港正處於「由治及興」的階段，政協要協助尋找及多發揮「興」的動能，發展經濟，特別是推動粵港澳大灣區發展。

吳傑莊表示，會議歷時約1小時15分鐘，領導人發言時間約35分鐘，其餘時間由8位政協委員發言。另一位港區政協委員兼立法會議員蘇長荣透露，王滬寧在發言前率先祝在場女士「三八婦女節」快樂。

支持特區政府施政 並為國家建言獻策

港區政協委員梁志祥表示，王滬寧希望政協委員在捍衛主權上要積極作為，合力謀發展，發揮香港對外聯通作用。

港區政協委員兼自由黨立法會議員李鎮強表示，王滬寧總結時寄望港澳政協委員更好地貫徹落實及執行好二十大精神，並要做好習近平強調的「雙重積極作用」，一方面支持特區政府施政，另一方面為國家建言獻策。他指，王滬寧又提到，香港回歸以來，無論經歷風雨陰晴，國家始終是最堅實的後盾，始終不變的是中央對香港的重視和支持。

王滬寧身兼十四屆全國政協會議主席團常務主席，在中央政治局常委中排名第4。預料他在兩會期間將當選全國政協主席。而石泰峰也是今次全國政協會議主席團常務主席之一。