兩會 | 王滬寧當選全國政協主席　胡春華石泰峰等任副主席

今日（10日）上午，全國政協十四屆一次會議舉行界別協商會議和小組會議。下午3時，舉行第三次全體會議。全國政協會議選舉新一屆政協主席、副主席、秘書長和常委。



在新一屆（第十四屆）全國政協委員名單中，中共政治局常委排名第四的王滬寧是名單中唯一的政治局常委，他也如外界預期接替汪洋當選全國政協主席。 他也擔任「對台工作領導小組」副組長，負責實際對台政策和統戰工作。



官方消息指，王滬寧當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會主席，石泰峰、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會副主席，王東峰當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會秘書長。

王滬寧，1955年10月出生，現任中共中央政治局常委，學者出身，復旦大學國際政治專業法學碩士，曾任中國政治學會理事、副秘書長，復旦大學法學院院長、國際政治系教授、博士生導師。進入中央後，曾長期擔任中共中央政策研究室主任，第十六至二十屆中央委員，第十八至十九屆中央政治局委員，第十九屆、第二十屆中央政治局常委，第十七、十九屆中央書記處書記。

在進入政界之前，王滬寧已經是學界頗有名氣的青年學者。在獲得賞識提拔進入政界後，王滬寧直接參與、起草了江澤民時期「三個代表」重要思想，胡錦濤時期「科學發展觀」以及習近平的「新時代中國特色社會主義思想」等重大政治理論與指導思想，可謂三朝元老，被認為是名副其實的中共高層重要理論智囊、當代中共理論第一人。

2017年王滬寧進入常委之後，其早年著作一度被翻炒。王滬寧主要著作有《比較政治分析》、《政治的邏輯——馬克思主義政治學原理》、《美國反對美國》、《政治的人生》等。

王滬寧在中共政治局常委排名第四。（01直播截圖）

王滬寧個人履歷：

王滬寧（67歲）

中央政治局常委、中央全面深化改革委員會辦公室主任

出生1955年10月籍貫 山東

學術經歷

1981－1989年 復旦大學國際政治係教師、副教授、教授

1989－1994年 復旦大學國際政治系主任

1994－1995年 復旦大學法學院院長

從政經驗

廳局級

1995—1998年 中央政策研究室政治組組長

副省部級

1998—2002年 中央政策研究室副主任

正省部級

2002—2007年 中央政策研究室主任

副國級

2007—2012年 中央書記處書記、中央政策研究室主任

2012—2017年 中央政治局委員、中央政策研究室主任

正國級

2017—2020年 中央政治局常委、中央書記處書記，中央政策研究室主任，中央全面深化改革領導小組辦公室主任，中央文明委主任

2020—2022年 中央政治局常委、中央書記處書記，中央全面深化改革委員會副主任，中央文明委主任

2022—中央政治局常委，中央全面深化改革委員會辦公室主任