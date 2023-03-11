中國促成沙特、伊朗恢復邦交　議員：中國對地區和平發揮重要作用

中國促成沙特阿拉伯和伊朗恢復邦交，不少議員亦有關注。正在北京出席兩會的港區全國人大代表團團長、立法會議員馬逢國，亦在今日（11日）直播時提到事件，形容為中國外交努力的成果。



不少立法會議員都有轉貼相關新聞，民建聯林琳和工聯會陸頌雄不約而同表示，沙特阿拉伯和伊朗本身有宗教分歧，中國可以在如此情況下促成兩國恢復外交關係，足見中國在達致世界和平的努力。



沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban，左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。（Reuters）

馬逢國稱，中央外事辦主任王毅昨日成功讓兩個對立的中東國家簽訂重要協議，即伊朗及沙特阿拉伯簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係。他認為事件是外交努力取得的成果，有信心中央政府會在多方面取得成就。

林琳：體現中國「人類命運共同體」的實踐

林琳表示，正值「兩會」開會達成這項突破，對世界和平來說有重大意義，亦體現到中國所說「人類命運共同體」的實踐。伊朗和沙特阿拉伯本身屬於伊斯蘭教中不同派別，林琳表示正是如此顯示中方有誠意和決心，盡最大努力去幫助所有國家和平共同發展。她說，西方國家以派送武器「幫助弱勢國家」，是解決不到世界的紛爭。

民建聯立法會議員梁熙則表示，伊朗和沙特同意重新建交，是中國居間斡旋的成果，標誌中東局勢取得突破性進展。

今次重新建交，梁熙指對中東地區的和平與穩定意義重大，大大緩解了波斯灣地區長年累月的地緣政治衝突，同時也突顯中國在中東地區的影響力越趨重要，有利國家「一帶一路」的戰略發展。

陸頌雄：兩國本有宗教分歧 中國影響力正面

陸頌雄稱，事件上中國是促成者，對締造地區和平發揮相當重要及積極的作用。他稱，沙特阿拉伯及伊朗本有宗教分歧，但現時都可以謀求合作，認為中國在當中的角色不單是提供「會議室」，相信三方聯合聲明會發揮作用，並表示中國在中東影響力有正面效果。

新民黨立法會議員何敬康稱，對任何促進地區和平的行為均表示支持，稱中國一直都關注世界各地，外交手段亦很強，一直努力與其他國家締造友好關係，並認為和平對於整個地區的人民及政府都是好事。