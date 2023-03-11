促成伊朗沙特復交　北京：中國在中東沒有任何私利

伊朗和沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）在北京談判後宣布恢復外交關係，中國、沙特、伊朗三方發表聯合聲明，中國外交部指，此次沙伊在北京的對話取得重大成果，又指中國在中東地區沒有任何私利。



中國外交部發言人稱，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅分別同沙伊雙方會談，並主持對話開、閉幕式，在各方共同努力下，此次沙伊在北京的對話取得重大成果。

發言人指，沙伊雙方明確了改善關係的路線圖和時間表，為雙方後續合作打下堅實基礎，翻開沙伊關係新的一頁，沙伊開展對話並達成協議，為地區國家通過對話協商化解矛盾分歧、實現睦鄰友好樹立了典範，有利於地區國家擺脫外部干涉，把前途命運掌握在自己手裏，沙伊雙方再次強調恪守《聯合國憲章》宗旨和原則及不干涉內政等國際關係基本準則，順應時代發展潮流。中方對此表示高度讚賞和祝賀。

發言人又稱，中國在中東地區沒有任何私利，尊重中東國家主人翁地位，反對在中東搞地緣政治競爭，無意也不會去填補所謂「真空」或搞排他小圈子，中國始終認為中東的未來應當掌握在中東國家手中，始終支持中東人民獨立自主探索發展道路，支持中東國家通過對話協商化解分歧，共同促進地區長治久安，中國願做中東安全穩定的促進者、發展繁榮的合作者、團結自強的推動者。

中國、沙特阿拉伯、伊朗3月10日在北京發表3方聯合聲明。3國宣布，沙特和伊朗達成協議，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。