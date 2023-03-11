多國賀中國促成伊朗沙特復交　美國表歡迎但稱無直接參與

伊朗及沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）3月10日在北京談判，與中國於會後發表聯合聲明，宣布沙伊同意恢復外交關係，並互相重開大使館。多國領導人及政體對兩國復交表示歡迎。香港01整理最資料，列出各國回應。



沙特阿拉伯

沙特國務大臣艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban）稱，沙特領導人歡迎中國國家主席習近平倡議，指倡議致力加強地區以至世界的安全穩定，以對話及外交原則解決分歧，希望能繼續按協議進行有建設性對話。他亦對中國所發揮的積極作用表示讚賞。

伊朗

伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）表示，伊朗外交政策正朝正確方向強而有力地前進，而外交機構亦在積極準備更多地區性措施。

中國

與伊朗及沙特阿拉伯代表一同簽署聯合聲明的中央外事工作委員會辦公室主任王毅祝賀沙伊雙方邁出歷史性的一步，又指北京對話翻開沙伊關係新一頁，中方願繼續發揮建設性作用。

圖為2023年2月13日美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在每日例行記者會上回應記者提問。記者會是在白宮舉行。（Reuters）

美國

美國總統拜登（Joe Biden）稱，以色列與阿拉伯鄰國之間有更好的關係，對所有人來說都是更好的。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則稱，美國歡迎任何有助於結束也門戰爭及緩和中東地區緊張局勢的行動，又指沙特有通知美國正進行會談，但美國沒直接參與。

柯比還稱，美方是包括「沙特對來自伊朗或其代理人的攻擊的有效威懾」、美國對沙特的援助等在內的外部壓力，以及伊朗國內局勢變化，最終將德黑蘭帶回談判桌上。」

「我們支持任何旨在緩和伊朗和該地區緊張局勢的努力。」他說，「我們認為這符合我們的利益，這也是我們通過自己的威懾和外交的有效結合而努力的事情。」

柯比在談到於沙特與以色列關係正常化時稱，目前尚不清楚沙伊重建關係是否會影響或促成這一點，但美國「顯然繼續支持」沙以關係正常化。

美媒稱他在記者會上同時試圖淡化中國在這個過程發揮的作用，強調兩國復交也是此前多輪在伊拉克和阿曼會談的結果。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）2023年1月23日在伊拉克巴格達出席記者會。（Reuters）

聯合國

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對協議表示歡迎，並讚揚中國、阿曼和伊拉克推動會談。他重申準備通過斡旋來進一步推進區域對話，以確保海灣地區的持久和平與安全。

阿曼

阿曼外長布賽義迪（Badr Albusaidi）指，協議對兩國而言是雙贏局面，有利於地區和全球安全，希望能促進全球長遠經濟利益。

阿聯酋

阿聯酋外長阿勒納哈揚（Abdullah bin Zayed Al Nahyan）對協議表示歡迎，指協議是沙伊地區「邁向穩定與繁榮的重要一步」。總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）則讚揚中國在談判中所起的作用。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

卡塔爾

卡塔爾總理兼外長阿勒薩尼（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani）致電伊朗及沙特阿拉伯外長，稱對協議表示歡迎。

埃及

埃及外交部發表聲明稱，希望協議有助緩解兩國緊張局勢。

也門胡塞武裝

也門反政府武裝組織胡塞武裝（Houthi）首席談判代表薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）稱，中東地區各國需恢復正常關係，才能使伊斯蘭國家恢復因外國干涉而失去的安全。

黎巴嫩真主黨

黎巴嫩軍政組織真主黨（Hezbollah）負責人稱，沙伊復交屬「良好發展」。