立法會換防干擾新咪高峰　明起可聽「高質素」發言？｜政壇諸事町

過去的立法會會議中，不時有議員發言時因咪高峰受其他電子產品干擾的情況，立法會主席梁君彥指本著「休會不休班」的精神，立法會秘書處利用全國兩會期間，立法會休會兩周的時間，把沿用逾10年的會議廳音效系統更換。



不知道明日（15日）立法會復會後，大家是否能聽到不受雜聲騷擾的「高質素」發言呢？



梁君彥。（夏家朗攝）

梁君彥今早（14日）在社交平台發帖指上一代的咪高峰系統受手機、電子產品的干擾情況越見嚴重，對會議進行造成滋擾。立法會秘書處資訊科技組善用3月的休會期，更換了會議廳音效系統，包括把約130多支咪高峰更換成具備防干擾功能。

梁又指，議會內的咪高峰系統早在2011年搬入大樓時已安裝，沿用至今超過10年，當時的咪高峰系統沒有特別防干擾功能。但隨着科技進步及無紙化環保趨勢，如今議員開會時經常帶備如手機和平板電腦等電子產品，以協助他們準備在會上發言。手機接收訊息時干擾上一代咪高峰系統，包括產生噪音和雜聲，情況越見嚴重，對會議進行造成滋擾。

他特別感謝香港生產力促進局提供專業意見，協助秘書處評估問題成因，合力揀選了一套較先進和具備防干擾功能的咪高峰系統，並就新系統進行針對電磁干擾狀況的測試和評估音效質素。他直言：「效果令人滿意，大大改善了會議廳的重要設備。」