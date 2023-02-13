與中聯辦主任鄭雁雄春茗 梁君彥：促議員按大方針為市民做事

立法會主席梁君彥今早（13日）連同20多名立法會議員及行會成員，與中聯辦主任鄭雁雄舉行春茗。被問到鄭雁雄有否提出「新指示」時，梁君彥回應稱，鄭雁雄以勉勵議員們為主。



梁君彥參觀立法會擴建部分（文睿攝）

立法會大樓正進行擴建工程，立法會主席梁君彥今日（13日）偕傳媒到示範單位參觀時，透露，上月中履任的中聯辦主任鄭雁雄邀請約20名來自不同政黨的議員、協調人及行會成員，到中聯辦進行約一小時的春茗交流。

引述鄭雁雄：愛國愛港及由治及興大方針下為民做事

至於鄭雁雄有否提出「新指示」，梁君彥指鄭雁雄以勉勵議員為主，又引述對方稱在愛國愛港、及由治及興新時代下，期望大家有相同的管治方針下，為市民做事。他亦已邀請鄭雁雄日後到立法會晚宴或午餐，認為這是好機會令鄭雁雄了解立法會工作。

由政府決定何時提交23條立法建議

提到全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，指《基本法》23條立法工作不宜在本年度展開，梁君彥指政府正就23條立法作研究，「政府睇邊個係合適時間（就）攞嚟立法會。」他又稱尊重盧文端的意見，而政府數星期前所提交的立法議程亦無23條立法事項。

不過他重申，特首李家超及保安局局長鄧炳強多次強調當局正就23條立法作研究，認為23條立法屬重要事項。