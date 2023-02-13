梁君彥為「一名議員」會議紀錄解畫：方便快捷　否則等4個月

本屆立法會改變會議紀錄的記錄方式，以「一名議員」代替發言議員名字，立法會主席梁君彥為此解畫，指現時秘書處摘錄紀要時若涉人名，須找相關議員再三確認內容，「來來回回可能要4個月」，而現時的處理方法，會議完結後一個月即可公開，方便快捷。



梁君彥強調，新安排沒有影響大眾對議會工作的知情權，又指秘書處會繼續作出優化。



梁君彥指現時的會議記錄方法，不損市民知情權。（資料圖片/張浩維攝）

本屆立法會改變「會議紀要」記錄方式，不再列出發言議員的名字，以「一名議員」代替記錄發言議員名字，而非過去的全部具名記錄，引起批評。梁君彥回應事件時指，「會議紀要」並非「會議紀錄」，不會詳列內容，但紀要有索引，顯示議員在會議上的甚麼時間，講過甚麼，能「原汁原味」重溫，上屆起已將每個會議完整影片放上網，秘書處會繼續聆聽意見和優化做法。

以「一名議員」發言作紀錄 不損市民知情權

他強調，做法沒有影響 眾對議會工作的知情權，秘書處會繼續優化做法。他指，立法會去年購入語音軟件，正進行測試，預計到夏季啟用，可逐字記錄議員發言，用作會議紀錄，並研究未來以人工智能，加強立法會網站搜尋功能，方便公眾回顧議員發言，最理想是做到：「字又搵到，聲又搵到。」

至於為何現時要把紀要內的人名刪除，梁君彥解釋稱現時秘書處摘錄紀要時，如涉及人名，須再找相關議員再三確認：「來來回回都成4個月」，但以現時「一名議員」的方式處理，會議完結後一個月即可公開，方便快捷，強調再出屆立法會的透明度已相當高。

他又指今屆立法會致力推動科技和環保，至少推行20多項科技改善行政流程，包括將會議文件全面電子化，即使議員數目增加，都無須增聘人手，節約公帑。