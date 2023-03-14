巴士加價｜鄧家彪斥機場線加幅「瘋狂」　陳恒鑌促檢討調整機制

全球通脹加劇，公共交通工具亦掀加價潮。政府今日（14日）公布多家專營巴士公司申請加價的幅度，其中城巴申請調高所有往返機場的路線車費，幅度為50%。工聯會立法會議員鄧家彪直言對加價感到十分震驚，怒斥加幅「瘋狂」、「十分誇張」。



他又認為城巴在現時大幅增加所有往返機場的路線車費，會阻礙香港民航業發展：「呢個加幅太過份，更加係將香港復甦、復業、復常嘅步伐，摑咗一大巴……無疑係話畀打工仔女知『你唔好再返機場啦』！」



城巴機場線申請加價50%

政府今日透露各巴士公司申請車費加價的幅度，其中九巴申請加價9.5%，龍運巴士則申加價8.5%，而城巴新巴則劃一每條路線加價2元。大嶼山巴士亦申請加價9.8%，值得注意是，城巴亦申請調高所有往返機場的路線（即A及NA線）車費，幅度為50%。

鄧家彪認為城巴申請來往機場車費的加幅「太過份」，指香港民航業步向復甦之際，需要聘請不同人員，若人手不足會直接影響本港競爭力，但城巴申請往返機場的路線大幅加價，如同向「打工仔、女」說：「唔好再返機場啦，你唔好再喺機場返工啦……機場返工係奢侈品，搭車都已經係奢侈啦……唔好講車程比較長，比較花打工仔女嘅時間」，直言：「係將香港復甦、復業、復常嘅步伐，摑咗一大巴。」

鄧家彪強調，民航業是香港的核心產業、經濟主動脈，促請政府做好加價申請把關，使民航業可如常復甦，同時令市民不單有工作，更可共同分享經濟成果，不用被車費侵蝕。他又指，雖然全球油價在俄烏戰爭影響下急升，但近來已有回落跡象，認為巴士公司要披露更多加價原因，是否與燃料價格是否有直接關係？他坦言：「唔好人工未加，就百物先加。」

陳恒鑌：加重市民負擔 劃一加價2元不合理

立法會議員兼民建聯交通事務發言人陳恒鑌認為，雖然本港市面已逐漸走向復常，然而與全面經濟復甦尚有一段距離，不少市民收入銳減，巴士大幅加價將直接加重市民生活負擔，他期望行會應作好把關工作，在平衡巴士公司未來發展，以及基層市民的負擔能力下，積極考慮削減加幅，紓緩市民生活壓力。

他留意到，雖然城巴及新巴日常巴士路線申請劃一加2元，表面看來簡單易計，但若以百分比來看，票價20元車資加價2元，即加幅10%；票價10元車資如獲批加價2元，即高達20%。陳認為，此申請加幅不但較其他專營巴士為高，也完全脫離了現時以百分比作為評估加幅的做法，大大偏離了以方程式作為計劃加價的基礎，他呼籲政府部門應深思現行規管專營巴士票價調整安排是否依然適用。

陳恒鑌並表示，有鑑於五間專營巴士公司的財務來源主要來自票務收入，他認為政府應協助專營巴士公司拓展非票務收益，減少過份倚賴票務收入，平衡巴士公司業務發展，以達致持續發展。