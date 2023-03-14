巴士加價︱申請票價加幅多港人加薪咁多倍！即睇你行業預計加幾多

【加薪幅度／2023／職場熱話／加價／巴士】來到2023年復常後，公共交通工具迎來加價潮，其中九巴申請加價9.5%（平均加幅5.8%），龍運巴士申請加價8.5%（平均加幅3.2%），城巴新巴則申請劃一每條路線加價2元。

如以JobsDB早前調查2023年打工仔預計薪酬平均加1.6%計算，九巴、龍運巴士平均加幅，高出港人加薪幅度數以倍計，可算驚人。若以行業劃分，「資訊科技（IT）」及「廣告/PR/市場營銷」加幅最高，平均加幅超過4%，「運動、健康及美容」則最慘淡，預計減薪0.3%。你所在的行業，預計2023年加薪幅度又是多少呢？



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公共交通工具迎來加價潮。（資料圖片）

據政府向立法會提交文件，龍運巴士早於2022年1月4日提交加價申請，申請加幅8.5%，而龍運對上一次加價是2011年5月15日，即平均加幅3.2%；龍運屬同一集團的九巴，於2022年6月22日提交加價申請，加幅9.5%，由於九巴獨營路線上次在2021年4月4日加價，計及隧道費基金紓緩作用後，整體實際平均加幅5.8%。城巴新巴則申請劃一每條路線加價2元。

九巴、龍運巴士、新巴城巴申請加價尚待政府審批。（資料圖片）

九巴、龍運巴士、新巴城巴申請加價尚待政府審批，但九巴票價平均加幅5.8%及龍運巴士票價平均加幅3.2%，到底是什麼概念？JobsDB早前調查指出，2023年打工仔預計薪酬平均加1.6%，意味九巴及龍運巴士平均加幅，隨時是港人預計加薪幅度的近四倍及兩倍，可謂驚人。

2023年打工仔預計平均加薪1.6%！即睇你行業加幾多 有行業要減薪



JobsDB調查亦有涵蓋各行業預計平均加薪幅度，其中「資訊科技（IT）」及「廣告/PR/市場營銷」加幅最高，平均加幅超過4%，「運動、健康及美容」則最慘淡，預計減薪0.3%。你所在的行業，預計2023年加薪幅度又是多少呢？

工種方面，「傳媒及廣告」、「資訊科技（IT）」、「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷」及「市場&品牌營銷」加幅最高，均達到或超過3%，「款待／旅遊」則最差。

不過2023年各行業前景仍有隱憂，調查中63%受訪公司表示會凍結人手，只有26%表示會增加人手，更有4%公司明言會減人手。

至於有增加人手計劃的公司中，哪個工種最受歡迎呢？▼▼▼