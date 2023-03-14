李慧琼指人大常委與公職沒有矛盾　時間分配國家事務優先

第十四屆全國人大常委會今日在北京召開首次會議。港區全國人大常委李慧琼今日（14日）返港，在基本法委員會副主任譚惠珠及多位黨友陪同下見記者。



李慧琼再次感謝國家信任，指今日參與第一次常委會會議，是很重要的任務，及後要緊密聯繫社會各界，主動積極與特區政府有關官員溝通。李慧琼強調人大常委職務與香港公職沒有矛盾，但時間分配上則以國家職務優先。



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公職安排與團隊再商量 稱國家利益與香港一致

被問及有否將意見反應中央，會否出現身份衝突而減少公職。李慧琼稱民建聯已經提出最少23項建議，認為是重要方式給予中央政府意見。公職安排方面，她感謝支持的拍檔，例如與馬逢國及團隊都會再商量，認為總體國家與香港利益一致，理論上沒有矛盾，時間分配則以國家職務優先。而民建聯領導層換屆安排，李慧琼說暫未醞釀完成，會適時再公布。

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至於《基本法》23條立法進度，李重申要穩定的情況下國家才可以發展，適用所有地方包括香港，但特首李家超已經談及23條立法進度，故認為特首會考慮，她亦會積極配合。

會否退任基本法委員會 譚惠珠：讓年輕人接手

此外，被問及譚惠珠會否退任基本法委員會，譚回應指香港人才輩出，要讓年輕有為的人接手。